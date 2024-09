Bị bắt sau 37 năm giết người rồi thay tên đổi họ, trốn truy nã

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an huyện Vĩnh Cửu, bắt giữ ông Trần Xuân Dương (thường trú tỉnh Thái Nguyên), sau 37 năm Dương trốn truy nã về tội giết người. Ông Dương bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15-9-1987, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Trần Xuân Dương về tội giết người. Vụ án xảy ra tại huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn).

Ông Trần Xuân Dương bị bắt sau khi trốn truy nã 37 năm. Ảnh: CAĐN

Sau khi gây án, Trần Xuân Dương bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phố và chuyển đến sinh sống tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) làm nghề lao động tự do với tên mới là Phan Minh Quảng (quê Nghệ An).

