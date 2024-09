Trốn 2 lệnh truy nã vẫn gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 1/9, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án, bắt đối tượng có lện truy nã vẫn gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 13/8/2024, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Hoàng M.H (SN 1987), trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với nội dung: Chị bị một đối tượng sử dụng tài khoản facebook giả để giả mạo công ty vận chuyển hàng hoá, nhận vận chuyển hàng hoá cho chị là 3 cuộn tôn Hoa Sen, trị giá hơn 350 triệu đồng vào ngày 8/8/2024, sau đó đem bán tài sản chiếm đoạt số tiền nói trên.

Đối tượng Lê Quang Vũ.

Ngay sau khi tiếp nhận và xác minh sơ bộ ban đầu, Công an thị xã xác định đối tượng này đã sử dụng hình thức lừa đảo rất tinh vi và đã chuyển tiền được qua nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, qua việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đối tượng này có đặc điểm, thông tin nghi vấn đang bị truy nã nên Công an thị xã đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, truy xét.

Quyết định truy nã đối tượng Lê Quang Vũ của Công an TP Quy Nhơn.

Quá trình điều tra, Công an thị xã xác định được đối tượng gây án là Lê Quang Vũ (SN 1990), trú tại tổ 58, Mân Thái, Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đối tượng này đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng truy nã về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác”; Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng Lê Quang Vũ không liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chỗ ở để trốn tránh Cơ quan Công an nên khó khăn trong việc truy bắt.

Công an thị xã Hoàng Mai lấy lời khai của đối tượng Lê Quang Vũ.

Tiếp tục nắm tình hình, xác minh được thông tin đối tượng Lê Quang Vũ đang lẩn trốn tại khu vực TP Đà Nẵng và những nơi lân cận, Công an thị xã Hoàng Mai đã cử tổ công tác tiến hành truy bắt.

Ngày 29/8/2024, Công an thị xã Hoàng Mai phá thành công chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng Lê Quang Vũ khi đang lẩn trốn tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và áp giải đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đảm bảo an toàn. Tại Cơ quan Công an, đối tượng Vũ đã khai báo toàn bộ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 cuộn tôn trên.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an thị xã Hoàng Mai, xác định ngoài 3 vụ án nêu trên thì đối tượng Lê Quang Vũ còn sử dụng hành vi tương tự để lừa đảo chiếm đoạt 21 tấn cuộn cáp không vỏ bọc, 110 bộ dụng cụ làm nail có tổng trị giá trên 500 triệu đồng (vụ án hiện do Công an Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thụ lý) đồng thời trước đó, hắn cũng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là sắt làm giàn giáo công trình vào ngày 22/7/2024 (tổng trị giá trên 400 triệu đồng, hiện do Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý).

Bước đầu, Công an thị xã Hoàng Mai đã làm rõ đối tượng Lê Quang Vũ bị 2 lệnh truy nã, gây ra 5 vụ án tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Bình Định, Bắc Ninh, Nghệ An với tổng giá trị tài sản Vũ chiếm đoạt được là khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Vũ và đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng chuyên án.

