Tóm gọn người đàn bà bị truy nã đặc biệt nguy hiểm tại sân bay Nội Bài

Ngày 15/8/2024, Công an huyện Yên Dũng chủ trì phối hợp với Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (SN1993, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Vụ việc xảy ra ngày 9/3/2023 tại tại quán karaoke "Queen", thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về Công an huyện Yên Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy bị bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh trái phép

Cơ quan Công an đề nghị các gia đình có thân nhân đang bị truy nã cần tích cực vận động người đó ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

