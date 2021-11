Bị "bạn trai" mới quen lừa lấy hết đồ đạc, xe máy

Khoảng 20 giờ 30 ngày 27-11-2021, chị Nguyễn Thị T.H (SN 1983, ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM) điều khiển xe Click màu đỏ BS: 59P1.03511 chở một thanh niên đi từ H.Bến Lức đến TP.Tân An (Long An). Qua khỏi trụ đèn tín hiệu giao thông trên QL1 (khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), thấy tiệm phở Huỳnh Ký đèn sáng nhưng vắng khách, chị H. dừng xe để ăn đêm.

Người thanh niên xuống xe, đi bộ lên thềm. Chị H. đậu xe ở lề đường, giỏ xách cá nhân vẫn treo trên móc xe mà không cầm theo vào tiệm. Sau khi gọi 2 tô phở, chị H. hỏi nhà vệ sinh để đi rửa mặt. Trước khi ra phía sau quán, chị H. đặt chùm khóa (trong đó có chìa khóa xe) trên bàn. Thấy chủ quán đang loay hoay nấu phở, người thanh niên đi cùng chị H. nhanh chóng cầm chùm chìa khóa trên bàn, bước ra ngoài, nổ máy xe chạy về hướng TPHCM.

Khi quay lại bàn, không thấy người thanh niên đi cùng, chị H. hỏi chủ tiệm phở thì được biết gã đã lấy xe chạy đi đâu không rõ. Hốt hoảng, chị H. nhờ chủ tiệm gọi điện trình báo công an, rồi ngồi xuống lề đường, khóc nức nở.

Chị H. thất thần sau khi bị lừa đảo

Theo chị H., chị quen gã thanh niên vào 2 tuần trước. Hắn xưng tên Tài, đến chỗ làm của chị H. chơi vài lần, sau đó hẹn cuối tuần về quê hắn ở Vĩnh Long để thăm cha mẹ. Tin lời, trước khi đi, chị H. lấy mấy triệu đồng, ĐTDĐ, thẻ ATM, giấy tờ tùy thân, một số lắc đeo tay (để về gần quê Tài sẽ lấy ra đeo), bỏ tất cả vào cốp xe. Do chưa thực sự tin tưởng, chị H. tự điều khiển xe chứ không giao cho "bạn trai" cầm lái. Vậy mà chỉ vì một phút mất cảnh giác, chị này bị "bạn trai" lấy sạch đồ đạc cùng phương tiện.

Chờ đến tận khuya, công an truy tìm nhưng vẫn chưa kết quả, chị H. đành tốn thêm cả triệu đồng để thuê taxi chở về nhà. "Giờ trong túi chỉ còn 200 ngàn, đến nhà mới có tiền trả taxi" - nạn nhân nức nở, nói. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, truy bắt thủ phạm.

