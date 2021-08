Bí ẩn cái chết người vợ có chồng ngoại tình với nữ y sĩ: Lời tố cáo của bố mẹ vợ

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát phát hiện người chồng đang có mối quan hệ bất chính với một nữ y sĩ chỉnh hình, và địa điểm hẹn hò bí mật của họ không đâu xa lạ chính là cửa hàng đồ lặn mà người vợ gây dựng nên...

Gắn kết bởi đam mê lặn biển chung, chuyện tình giữa David Swain và Shelly Tyre luôn được ví như một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Thế nhưng, không ai ngờ được rằng, cuộc hôn nhân của họ sẽ sớm lụi tàn với cái kết đầy bi thảm - một người chết dưới đáy đại dương, một người bị phát hiện ngoại tình, trả giá sau song sắt...

Chàng rể đáng nghi

Bố mẹ Shelley bày tỏ sự nghi ngờ của họ với con rể

Sau khi sơ cứu bất thành, David và những người bạn vội vã đưa Shelley tới bệnh viện trên đảo Tortola thuộc quần đảo Virgin để cấp cứu. Thế nhưng, tất cả đã quá trễ, Shelley đã không qua khỏi.

Ngay sau đó, cảnh sát đảo Tortola đã tới bệnh viện, tiếp nhận vụ án Shelley và tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cô.

Khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân Shelley tử vong là do ngạt nước. Do đó, các bác sĩ kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và David được tự do rời khỏi đảo Tortola quay trở về nhà ở Jamestown.

Một tuần sau, David bay trở lại Hoa Kỳ, đối diện với cha mẹ của Shelley là ông bà Richard và Lisa Tyre. Anh đau lòng kể lại cái chết thương tâm của Shelley, và nói rằng anh ta không biết làm thế nào hoặc tại sao chuyện kinh khủng này có thể xảy ra vì anh đã không lặn cùng Shelley vào thời điểm đó.

Theo lời khai của David, vì quá mải mê chụp ảnh những đàn cá xung quanh vỉa đá ngầm, anh đã quên theo sát vợ và không biết bình dưỡng khí của cô đã cạn từ trước. Để đến khi người bạn Christian tìm thấy xác Shelley ở gần xác tàu đắm, anh mới hoảng hốt nhận ra vợ mình đã gặp chuyện.

Mặc cho kết luận của các nhà điều tra rằng đây là một vụ tai nạn, cha mẹ của Shelley tin rằng có điều gì đó không ổn trong vụ án này. Họ biết con gái mình là một thợ lặn giỏi và họ biết rằng cuộc hôn nhân của con đang gặp trục trặc. Do đó, họ đã đệ đơn khiếu nại, yêu cầu cảnh sát phải điều tra lại về cái chết của con họ. Đặc biệt, trong lá đơn khiếu nại ấy, gia đình Shelley cũng thẳng thắn trình bày sự nghi ngờ của họ về chàng rể David Swain.

Trong một vấn đề không liên quan nhưng là một vấn đề được nêu ra trong phiên tòa, anh trai của David là Richard Swain từng bị kết tội giết mẹ của họ là bà Betty Jane Swain khi anh mới mười chín tuổi. Richard đặt một chiếc túi nhựa lên đầu mẹ và đánh đến chết. Với mức độ tàn bạo như vậy, gia đình Shelley tin rằng con rể của mình cũng có thể mang dòng máu tàn nhẫn giống anh trai.

Dựa vào những lập luận còn mơ hồ, cha mẹ Shelley cho rằng David là một kẻ giết người, anh đã gây ra cái chết oan trái của Shelley và David phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội nghiêm trọng ấy.

Mối tình bí mật

Ảnh minh họa: Người chồng David đang ngoại tình với một nữ y sĩ chỉnh hình

Những lời buộc tội từ phía gia đình Shelley nhanh chóng được lan đi khắp thành phố nơi David ở và gieo rắc nỗi sợ hãi xen lẫn tủi nhục cho những người con của anh.

Mặc cho những lời đồn thổi rằng chính bố là người đã ra tay giết chết mẹ kế của mình, Jen Bloom và Jeremy Swain - hai người con của David - vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng bố vô tội.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình về sự ra đi của mẹ kế Shelley, Jeremy Swain chia sẻ rằng vai trò và sức ảnh hưởng của Shelley là rất lớn đối với bố con anh. Shelley là một người phụ nữ ấm áp, luôn yêu thương và chăm sóc hai anh em Jen và Jeremy dù họ không phải con ruột của cô.

Trong suốt khoảng thời gian sống dưới một mái nhà, Jeremy chưa từng thấy mẹ kế và bố xảy ra xích mích. Họ luôn yêu thương và lãng mạn như những ngày mới kết hôn. Chẳng có lý do gì để bố anh có thể ra tay tàn nhẫn, để mặc mẹ kế chết dưới đáy đại dương như thế.

Ngoài ra, Jeremy cho rằng, lý do khiến bố mẹ Shelley tin rằng bố anh là hung thủ bởi vì nhà của họ không được khá giả.

Trước khi kết hôn, David đã ký một bản thỏa thuận rằng nếu anh và Shelley ly hôn, tất cả tài sản sẽ thuộc về vợ. Ngoài ra, trên danh nghĩa, mặc dù cửa hàng bán đồ lặn là của David, nhưng dòng tiền kinh doanh phát triển cửa hàng đều đến từ thu nhập chính của Shelley khi cô là hiệu trưởng một trường học có tiếng. Từ lâu, bố mẹ Shelley đã tin rằng chàng rể của mình là một kẻ ăn bám con gái họ.

Thế nhưng, một sự thật bất ngờ được các nhà điều tra phát hiện, khiến David bị nghi ngờ nhiều hơn. Anh ta đang ngoại tình với một nữ y sĩ chỉnh hình trẻ tên là Mary Basler. Và địa điểm họ thường xuyên lui tới để quan hệ lén lút với nhau chính là nơi mà Shelley dùng tiền của mình để gây dựng nên - cửa hàng đồ lặn của David…

(Còn nữa)

