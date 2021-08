Hot girl bị xâm hại, phi tang xác trong bãi rác: Hung thủ bất ngờ

Hot girl bị xâm hại, phi tang xác trong bãi rác: Hung thủ bất ngờ

Ba năm trôi qua, thảm án về cô nữ sinh xấu số bị hiếp, giết dã man vẫn là ẩn số. Cho đến một ngày, hệ thống DNA tội phạm bỗng phát hiện ra một kết quả trùng khớp bất ngờ...

Katie Sepich là một nữ sinh xinh đẹp và tài giỏi. Cô luôn mang trong mình ước mơ có thể dùng sức ảnh hưởng của bản thân để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Cuối cùng, tâm nguyện đó của Katie cũng trở thành hiện thực, nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống của cô ấy.

Hành vi kỳ lạ của bạn trai

Bản tin truyền hinh đưa hình kẻ thủ ác Gabriel Avila đến công chúng

Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát, Joe đã không hề tiết lộ chi tiết anh và nạn nhân đã cãi nhau trước khi cô bỏ ra khỏi ngôi nhà diễn ra bữa tiệc. Cảnh sát tin rằng Joe đang che giấu điều gì đó, nhưng Joe khẳng định với họ rằng anh không gặp Katie sau khi cô rời bữa tiệc.

Joe khai với các nhà điều tra rằng sau khi bạn gái bỏ đi một lúc, anh ấy đã lái xe đến nhà của Katie. Nhưng vì bản thân chưa sẵn sàng để tiếp tục nói chuyện với bạn gái, nên anh đã không xuống xe để kiểm tra nhà cô ấy.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa hết nghi ngờ người bạn trai này. Họ hỏi anh rằng vì sao anh lại nói với Tracy rằng anh đã gọi điện cho Katie nhiều lần nhưng không thể liên lạc được. Chính anh là người đã giữ đồ đạc của Katie khi biết bạn gái để quên tại bữa tiệc, vì vậy anh biết rõ cô ấy sẽ không thể trả lời những cuộc gọi tìm kiếm từ gia đình và bạn bè.

Đối diện với câu hỏi này, Joe đã chọn cách im lặng. Chính vì vậy, sự nghi ngờ mà cảnh sát dành cho anh ngày một nhiều hơn. Đặc biệt, khi được cảnh sát yêu cầu lấy mẫu DNA, Joe đã một mực từ chối.

Vào thời điểm xảy ra vụ án của Katie, việc lấy DNA của nghi phạm là bất hợp pháp. DNA chỉ được nhập vào hệ thống tội phạm nếu người đó bị kết án hoặc đang ở trong tù. Do đó, nếu Joe không đồng ý hợp tác, cảnh sát cũng không thể làm gì anh ta.

Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng một ngày Joe cũng đồng ý cho cảnh sát mẫu thử DNA của mình. Tuy nhiên, kết quả DNA của Joe hoàn toàn không trùng khớp với mẫu DNA được tìm thấy trên người Katie.

Mặc dù sự nghi ngờ của cảnh sát dành cho những hành vi kỳ lạ của Joe như đưa lời khai mập mờ hay không chấp nhận thử DNA ngay từ đầu vẫn còn đó, nhưng họ phải chấp nhận xóa tên Joe ra khỏi danh sách nghi phạm. Và vụ án của Katie dường như đi vào bế tắc.

Phát hiện bất ngờ

Gia đình Katie đã dùng vụ án của nữ sinh để thay đổi luật mới mang tên “Luật Katie”

3 năm trôi qua, thảm án về cô nữ sinh xấu số bị hiếp, giết dã man vẫn được đưa tin trên sóng truyền hình. Bất ngờ thay, vào lúc tưởng chừng không còn hướng giải quyết, một mẫu DNA bỗng được báo về cơ sở dữ liệu năm xưa rằng nó trùng khớp với mẫu DNA được tìm thấy trên người Katie.

Mẫu DNA trùng khớp ấy là của Gabriel Avila (27 tuổi), một tên trộm vừa bị bắt do đột nhập bất hợp pháp vào nhà hai nữ sinh khi họ đang say ngủ. Do đó, người đàn ông này được yêu cầu gửi một mẫu DNA của mình vào hồ sơ tội phạm. Trùng hợp là, mẫu DNA đó lại trùng khớp với mẫu DNA được tìm thấy dưới móng tay của Katie.

Ngoài ra, khi đến nhà của Gabriel, cảnh sát được vợ nghi phạm đưa cho một chiếc nhẫn cô tìm thấy trong xe tải của chồng. Sau khi xác định với gia đình Katie, họ nhận ra ngay đó là nhẫn của con gái mình.

Ban đầu, Gabriel phủ nhận rằng mình có liên quan trong vụ án hiếp, giết Katie. Nhưng khi cảnh sát cho xem chiếc nhẫn và nói về kết quả DNA, kẻ thủ ác mới cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Gabriel, vào tối đêm xảy ra thảm án, trong lúc đang lái xe tải vòng quanh để tìm mua ma túy, anh ta đã nhìn thấy Katie khi cô đang đi bộ về nhà. Vì trời quá tối, Gabriel đã suýt đâm vào nữ sinh nên đã nhảy ra khỏi xe để xem liệu cô có cần trợ giúp hay không.

Katie nói với Gabriel rằng cô ấy ổn và cô ấy về gần tới nhà rồi, do đó Gabriel đã tiếp tục lên xe để tìm mua ma túy. Thế nhưng, một lát sau khi dừng lại bên đường để đi vệ sinh, anh ta lại vô tình nhìn thấy Katie một lần nữa nên quyết định đi theo cô.

Khi thấy Katie chuẩn bị vào nhà, Gabriel đã bất ngờ ập ra, dùng tay bóp cổ nữ sinh. Đợi đến khi Katie hoàn toàn bất tỉnh, "yêu râu xanh" mới bắt đầu thực hiện hành vi thú tính của mình. Sau khi thỏa mãn, vì sợ Katie có thể nhận ra mình sau này, Gabriel đã siết cổ cô đến chết rồi lái xe đến bãi rác để phi tang thi thể. Anh ta còn dùng một chai rượu trong xe tải của mình để đổ lên người nạn nhân rồi châm lửa hỏa táng.

Cuối cùng, vào năm 2007, Gabriel đã nhận tội giết người nghiêm trọng và bị kết án 69 năm tù.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi hung thủ sát hại con gái mình bị bắt và nhận tội, gia đình Katie vẫn tiếp tục đấu tranh để yêu cầu luật pháp sửa đổi, yêu cầu bất kỳ ai bị bắt vì tội bạo lực đều phải nộp mẫu DNA.

Bố mẹ của Katie nhận thức được rằng mặc dù luật mới sẽ không thể cứu được con gái họ, nhưng những trường hợp bị giết hại liên quan đến vấn đề DNA sẽ sớm được giải quyết, nhiều phụ nữ sẽ được cứu.

Với nỗ lực không ngừng từ nhà Katie, một luật mới tên là “Luật Katie” đã được ký thành luật ở New Mexico và một phiên bản khác của nó đã được ký thành luật ở 28 bang của Hoa Kỳ. Thông qua “Luật Katie”, gia đình Katie đã biến ước muốn “mong một thế giới tốt đẹp hơn” của Katie thành hiện thực. Sự ra đi của Katie đã thay đổi thế giới. “Luật Katie” đã và đang cứu sống nhiều mạng người trên thế giới này.

