Bênh vợ, nam thanh niên liên tiếp chém nhiều người trọng thương

Thứ Năm, ngày 10/02/2022

Bênh vợ, nam thanh niên dùng dao đâm, chém gây thương tích cho nhiều người, trốn truy nã...

Ngày 10/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Thoại Sơn vừa bắt giữ Dương Văn Hậu (SN 2001, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) sau thời gian trốn khỏi địa phương, trốn truy nã.

Dương Văn Hậu tại cơ quan điều tra.

Theo công an, chiều 5/7/2021, vợ Hậu là Dương T.T. cùng với và Liêu Thị H.P. (SN 1975) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thấy vậy, Hậu dùng dao Thái Lan đâm bà P. thương tích 5%. Chồng bà P. đến can ngăn cũng bị Hậu đâm bị thương.

Đến tối 23/7/2021, Hậu chở vợ đến một quán cà phê thuộc ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo.

Tại đây, Ng T.L. và vợ Hậu xảy ra mâu thuẫn và bị người phụ nữ này dùng dao tự chế chém vào lưng bằng sống dao, nhưng không gây thương tích.

Thấy vậy, Hậu đi lại giật cây dao vợ đang cầm chém nhiều nhát vào người L., gây thương tích 26%.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hậu. Đến ngày 5/1/2022, Cơ quan CSD9T ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Hậu về tội "Cố ý gây thương tích" do Hậu bỏ trốn khỏi địa phương.

Khi Hậu trở về địa phương, lên núi lẩn trốn thì bị bắt giữ.

