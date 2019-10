Bênh bạn gái, mang súng nã đạn vào quán karaoke

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 15:34 PM (GMT+7)

Do bạn gái có mâu thuẫn với chủ quán karaoke, Sơn cùng đồng bọn tới ném đá và dùng súng bắn bắn nhiều phát đạn cao su về phía quán.

Sáng 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Đinh Thanh Sơn (SN 1993 ngụ tại khu Bàu Cá, xã An Phước huyện Long Thành) là nghi can dùng súng bắn nhiều phát vào quán karaoke.

Đối tượng Đinh Thanh Sơn

Kết quả điều tra bước đầu khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-9, tại quán karaoke Tây Bắc, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành anh Phan Thành Sơn (SN 1983 quê tỉnh Lào Cai), chủ quán karaoke xảy ra mâu thuẫn giữa với một nữ tiếp viên của quán.

Sau khi nữ tiếp viên báo cho bạn trai là Đinh Thanh Sơn thì Đinh Thanh Sơn đã huy động thêm 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch), mang theo hung khí, đến quán karaoke Tây Bắc để giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái.

Tang vật bị thu giữ.

Khi đến quán nhóm của Đinh Thanh Sơn đã dùng gạch, đá ném vào bên trong quán, làm vỡ một kính xe ô-tô. Sau đó Đinh Thanh Sơn dùng súng bắn đạn cao su, bắn nhiều phát về phía quán, rồi nhanh chóng lên xe trốn thoát.