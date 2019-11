Bắt tên cướp mới ra tù 15 ngày đã ra tay cướp giật

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 15:55 PM (GMT+7)

Thấy đôi vợ chồng chở theo con nhỏ di chuyển trên đường, đối tượng tiếp cận, ép xe rồi cướp giật chiếc túi xách của nạn nhân, trong đó có nhiều tài sản giá trị.

Tối 1/11, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Dương đang tạm giữ đối tượng Vương Nguyễn Minh Châu, SN 1995, ngụ tỉnh Bình Dương do Công an phường Chánh Mỹ bàn giao, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Vương Nguyễn Minh Châu

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đêm 31/10, chị Trần Thị Quế H. cùng con nhỏ được chồng chở bằng xe máy, di chuyển trên Quốc lộ 13 theo hướng TX.Bến Cát về TP.Thủ Dầu Một.

Khi lưu thông vào đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc khu phố Chánh Lộc 3, phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, xe chị H. bị Châu ép sát. Đối tượng nhanh chóng ra tay giật phăng chiếc túi xách chị H. đang đeo bên người.

Vì bất ngờ nên xe máy chị H. bị chao đảo mất thăng bằng rồi ngã xuống đường. Chưa kịp định thần, tri hô, tên cướp đã phóng xe chạy vào hẻm mất hút.

Sau khi chị H. và chồng trình báo sự việc lên công an, Công an phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một) đã nhanh chóng điều tra, truy xét.

Đến sáng 1/11, lực lượng công an phát hiện đối tượng tình nghi đang lẩn trốn tại một căn nhà thuộc khu phố Chánh Lộc 6, phường Chánh Mỹ nên tiến hành bắt giữ.

Khám xét nhanh, lực lượng công an phát hiện và thu giữ chiếc túi xách do Châu cướp giật trước đó, bên trong đó có 5 triệu đồng, dây chuyền, lắc, nhẫn vàng và điện thoại, tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Châu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Châu là đối tượng có 3 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản. Đối tượng này mới mãn hạn tù cách đây 15 ngày.