Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cà phê Trần Tiến

Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Đồng (SN 1985, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (cà phê bột giả).

Đối tượng Nguyễn Thanh Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Cà phê Trần Tiến

Trước đó, thực hiện công tác đấu tranh chuyên án, ngày 7-6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang hoạt động sản xuất cà phê bột giả tại địa điểm chế biến cà phê bột ở thôn 7 (xã Nam Bình, huyện Đắk Song) do Trần Văn Đồng làm chủ.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 329 gói cà phê bột với tổng khối lượng là 164,5kg. Mở rộng điều tra, công an thu giữ thêm 63 gói cà phê bột với tổng khối lượng là 31,5 kg.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Trần Văn Đồng để điều tra về hành vi sản xuất cả phê giả

Tiếp đó, ngày 12-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra và phát hiện trên ô tô do Nguyễn Thanh Sỹ (là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Cà phê Trần Tiến) có 1.193 gói cà phê bột các loại với khối lượng 596,5kg. Mở rộng điều tra, công an đã thu giữ thêm 187 gói cà phê bột các loại với khối lượng 93,5kg.

Theo kết quả giám định, các mẫu cà phê bột do Trần Văn Đồng và Nguyễn Thanh Sỹ sản xuất không có hàm lượng caffein, không phù hợp với chất lượng sản phẩm ghi trên bao bì hàng hóa cũng như tiêu chuẩn quốc gia về cà phê bột.

Các đối tượng khai nhận cà phê giả này chủ yếu bán cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, ở vùng sâu, vùng xa với giá chỉ từ 50.000 đồng - 70.000 đồng/kg.

