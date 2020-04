Bắt tạm giam chồng nữ doanh nhân nổi tiếng ở Thái Bình

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 12:11 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường, chồng nữ doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Thị Dương.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng bị bắt tạm giam trong vụ án Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ nữ doanh nhân nổi tiếng Thái Bình bị bắt giữ, ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Xuân Đường là chồng của nữ doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Thị Dương (SN 1980, cùng trú địa chỉ trên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương), người vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi Cố ý gây thương tích trước đó.

Ngoài Dương, 2 đồng phạm khác là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích trong ngày 7/4.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, cả 4 bị can nói trên đều liên quan đến vụ việc Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3 tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 10h40 ngày 30/3, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội.

Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn. Sau đó Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp Đường.

Khoảng 18h20 cùng ngày, nhân viên công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương). Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường.

Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh gây thương tích nhân viên công ty Phúc Cường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bat-tam-giam-chong-nu-doanh-nhan-noi-tieng-o-thai-binh-107761...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bat-tam-giam-chong-nu-doanh-nhan-noi-tieng-o-thai-binh-1077619.html