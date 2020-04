Hành trình trở thành đại gia ít người biết của giang hồ mạng Đường "Nhuệ"

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Chỉ trong thời gian ngắn, vợ chồng Đường Dương đã trở thành "thế lực đen" chi phối lĩnh vực bất động sản, cho vay nặng lãi... tại Thái Bình.

Vợ chồng Đường Dương có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh bất động sản và cho vay nặng lãi ở Thái Bình

Sáng 10/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường (SN1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Nguyễn Thị Dương, vợ của Đường cũng đã bị bắt để điều tra về tội danh trên. Tuy nhiên ít người biết rõ hành trình để trở thành đại gia nổi tiếng "quê lúa" Thái Bình của cặp vợ chồng này.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đường (biệt danh là Đường "Nhuệ") quê ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Trước đây, Nguyễn Xuân Đường có một thời gian sống bên Nga. Đến năm 2008, Đường trở về Việt Nam cưới người vợ thứ 2 là Nguyễn Thị Dương, đối tượng vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam.

Vợ chồng Đường Dương nổi tiếng vệ độ chịu chơi với hàng loạt các sự kiện chi tiền tỷ

Thời điểm đó, Dương mới trở về từ Anh và cũng có một đời chồng. Cả 2 đều có con riêng. Vợ chồng Đường, Dương mở một tiệm vàng Hồng Kông trong thành phố.

Đường là người có máu mặt ở địa bàn tỉnh Thái Bình. Cộng với khả năng ngoại giao khôn khéo của Dương nên chẳng mất nhiều thời gian, vợ chồng Đường Dương đã tạo dựng được mối quan hệ rộng với đủ các thành phần xã hội. Vì thế, sự nghiệp của gia đình Đường Dương phất lên như “diều gặp gió”.

Năm 2015, vợ chồng Đường Dương thành lập Công ty TNHH Đường Dương do Nguyễn Thị Dương giữ chức vụ giám đốc, địa chỉ tại số 366, tổ 22, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình cũng là nhà ở của vợ chồng này.

Công ty Đường Dương hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề như: kinh doanh bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu… Tuy nhiên, người dân ở tỉnh Thái Bình biết đến vợ chồng đại gia quê lúa với hoạt động kinh doanh bất động sản và cho vay nặng lãi.

Ông Hoàng Thế C. ở TP Thái Bình chia sẻ, dưới trướng của Đường "Nhuệ" có hàng chục đàn em làm bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đấu giá kiểu quân xanh, quân đỏ... Đã có một số vụ việc nổi tiếng mà người dân Thái Bình không thể không nhớ khi nhắc về đại gia, giang hồ mạng Đường "Nhuệ".

Ngôi nhà 7 tầng ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình là đại bản doanh cho các hoạt động của vợ chồng đại gia quê lúa

Năm 2014, Nguyễn Xuân Đường bị bà Đinh Thị Lý (SN 1964 ở TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Gần đây nhất, trong năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác việc ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, vợ chồng Đường Dương còn có hành vi chèn ép người dân khi mua đất tại các khu đô thị ở Thái Bình và một số hoạt động phi pháp khác.

Khi trao đổi với PV, một số người dân ở TP Thái Bình đặt câu hỏi, vì sao vợ chồng Đường Dương có thể lộng hành, vi phạm pháp luật để trở thành “thế lực đen” thao túng nhiều lĩnh vực hoạt động trong thời gian dài? Liệu có dấu hiệu bảo kê, chống lưng cho các hoạt động phi pháp này hay không?

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện phường Kỳ Bá, TP Thái Bình cho biết, địa phương chưa ghi nhận thông tin nào liên quan đến các hoạt động phạm pháp của gia đình Đường Dương trước khi Công an tỉnh Thái Bình có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam vợ chồng đại gia “số má” đất Thái Bình.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hanh-trinh-tro-thanh-dai-gia-it-nguoi-biet-cua-giang-ho-mang-duong-n...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hanh-trinh-tro-thanh-dai-gia-it-nguoi-biet-cua-giang-ho-mang-duong-nhue-d460638.html