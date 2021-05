Bắt quả tang 5 thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ làm chuyện mờ ám

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 13:05 PM (GMT+7)

Trong mùa dịch, nhóm 5 thanh niên nam, nữ đã thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy, "bay lắc" và bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 13-5, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 5 đối tượng nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy, "bay lắc" tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Các đối tượng sử dụng ma túy để bay, lắc trong nhà nghỉ bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 12-5, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Lương Ninh đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Thiên Đường (ở xóm 5, thôn Lương Yến, xã Lương Ninh) do Phan Thị Huê (SN 1973, làm chủ cơ sở). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang tại các phòng 301 và 302 có 5 nam, nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và "bay lắc".

Cụ thể, tại phòng 301 có Nguyễn Thanh Kiên (SN 1989, ngụ thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới); Nguyễn Chí Dũng (SN 1991, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Đinh Thị Kim H. (SN 1984, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc trong phòng. Thu giữ 2 túi nilon và 1 gói giấy bên trong có chứa chất bột màu trắng, hồng và nhiều vật dụng khác liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, bay lắc.

Loa, đèn nháy mà các đối tượng sau khi sử dụng ma túy dùng để bay, lắc

Tại phòng 302, gồm các đối tượng Nguyễn Xuân P. (SN 1993, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Trần Thị Hải Y. (SN 1995, ngụ thôn Giao Tế, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc trong phòng. Thu giữ 1 gói nilon bên trong có chứa chất màu trắng và nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số chất bột màu trắng trên đều là ma túy và được các đối tượng mua về để sử dụng. Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở Công an huyện Quảng Ninh để làm việc.

Quá trình làm rõ, Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Kiên, Nguyễn Chí Dũng và Đinh Thị Kim H. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng Nguyễn Xuân P. và Trần Thị Hải Y. do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên được trả tự do.

