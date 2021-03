Bắt quả tang 1 phụ nữ tàng trữ hơn 2.000 viên ma túy trong cốp xe SH

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 10:05 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ Lê Thị Lài do tàng trữ hơn 2.000 viên ma túy trong xe máy SH.

Đối tượng Lê Thị Lài bị bắt quả tang.

Chiều 28/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công đối tượng Lê Thị Lài (SN 1978, trú tại TDP Văn Hùng, TT Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với 2.160 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe máy SH.

Trước đó, vào lúc 8h, ngày 27/3 tại TDP Văn Hùng, TT Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04) Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình phá thành công chuyên án 343Q, bắt quả tang đối với Lê Thị Lài, tang vật thu giữ là 2.160 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ tại cơ quan Công an.

Thời gian qua, nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định xác lập chuyên án đấu tranh với loại đối tượng này.

Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình về di biến động của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và quyết tâm đánh mạnh, đánh trúng vào đối tượng được xem là cộm cán, hoạt động tinh vi trên địa bàn thời gian qua, lực lượng Công an quyết định phá án.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm xe máy SH mang BKS: 73B1-282.53, do Lê Thị Lài đứng tên chủ sở hữu, trong cốp xe có 09 gói nilon có chứa 2.160 viên nén màu hồng, dạng thuốc tân dược. Bước đầu Lài khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Cơ quan CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Lài và đưa về cơ quan Công an để tiếp tục đấu tranh, mở rộng án, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-qua-tang-1-phu-nu-tang-tru-hon-2000-vien-ma-tuy-trong-cop-xe-sh-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-qua-tang-1-phu-nu-tang-tru-hon-2000-vien-ma-tuy-trong-cop-xe-sh-d500695.html