Con nghiện bán ma tuý dởm bị "khách hàng" cướp, đánh hội đồng

Thứ Bảy, ngày 27/03/2021 07:00 AM (GMT+7)

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, khởi tố cho tại ngoại 1 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, bị hại của vụ cướp lại là đối tượng đã dùng đường phèn và thuốc tây giả làm ma túy để bán cho nhóm đối tượng nói trên.

Tối 23/3, Hồ Bỉnh Khiêm (19 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đến Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà báo tin vừa bị một nhóm thanh niên đuổi đánh, lấy đi chiếc xe máy. Công an phường An Hải Tây đã báo cáo và phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà lập tức tổ chức truy tìm đối tượng gây án.

Tiến hành truy xét, lực lượng Công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng thực hiện vụ cướp là Nguyễn Tiến Sang (26 tuổi), Lê Ngân Giang, Đặng Văn Cường (cùng 25 tuổi), Nguyễn Tiến Sang, Lương Hoài Bảo, Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, cùng trú phường An Hải Tây) và làm sáng tỏ vụ việc.

Cơ quan Công an làm việc với 5 thanh niên lấy xe máy của Khiêm.

Theo đó, khoảng 17h chiều 23/3, Hồ Bỉnh Khiêm lừa bán cho Lê Ngân Giang 4 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy đá với giá gần 1,8 triệu đồng nhưng thực chất đó là thuốc tân dược và đường phèn.

Giang rủ nhóm bạn gần nhà đến một quán karaoke để sử dụng thì phát hiện số ma túy nói trên là hàng giả nên yêu cầu Khiêm đến đường Võ Văn Dũng, phường An Hải Tây để giải quyết.

Khi Khiêm đến thì bị Giang và nhóm bạn xông vào đánh. Khiêm lấy con dao bấm trong người ra chống trả rồi vứt lại xe máy bỏ chạy. Giang và nhóm bạn đã mở cốp xe máy của Khiêm lấy lại được số tiền giao dịch mua bán trước đó, đồng thời mang chiếc xe máy của Khiêm đi cất giấu tại một bãi giữ xe rồi bỏ trốn.

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “ Cướp tài sản”, bắt tạm giam bốn đối tượng Giang, Sang, Bảo, Cường; cho tại ngoại đối tượng Huy.

Do Hồ Bình Khiêm dương tính với chất ma túy nên nên Cơ quan Công an cũng đã lập hồ sơ đưa Khiêm đi cai nghiện tập trung.

