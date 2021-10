Bắt nữ giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 07:10 AM (GMT+7)

Nữ giám đốc 56 tuổi liên quan đường dây tiêu thụ 200 triệu lít xăng bị bắt sau khi công an tổ chức khám xét vào chiều 21-10.

Chiều 21-10, VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Mai Thị Dần, 56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, tại địa chỉ số 1219, đường 30-4, TP Vũng Tàu, để điều tra về hành vi "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Hà Lộc.

Sau nhiều giờ khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan, niêm phong nhiều bồn chứa xăng dầu.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc ngày 21-10 tại Bà Rĩa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Hà Lộc là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam. Ngoài kinh doanh xăng dầu, Công ty TNHH Hà Lộc còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác.

Theo thông tin ban đầu, quá trình khám xét tại đây là công đoạn tiếp theo liên quan chuyên án điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng Bộ Công an thực hiện hơn 1 năm nay.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày công an cũng đã tạm giữ ông Nguyễn Đức Chuyên, là chồng bà Dần, một số người liên quan cũng đã được lấy lời khai để tiếp tục làm rõ.

Chuyên án 920G được Công an tỉnh Đồng Nai lập cuối năm 2020. Bắt đầu từ tối 6-2, hơn 500 trinh sát ập vào ụ nổi giữa sông Hậu (tỉnh Vĩnh Long) bắt quả tang cơ sở sản xuất xăng giả đưa đi tiêu thụ ở nhiều cây xăng khắp nơi.

Trong vòng hơn nửa năm sau đó, hàng loạt các công ty xăng dầu lớn ở Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM, Long An, Bình Phước đã bị khám xét, nhiều người đứng đầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu lớn đã bị bắt.

Một số hình ảnh lực lượng công an khám xét:

