Bất ngờ hành trình 6 ngày phá án vụ nổ súng cướp ngân hàng

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 10:04 AM (GMT+7)

Đối tượng đến Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn, đi bộ vào trong rút súng bắn một phát, đe dọa yêu cầu nhân viên nộp 900 triệu đồng.

Lực lượng công an huyện Hiệp Hoà phối hợp đón lõng bắt đối tượng Trung trong đêm 20/4

Khoảng 15h00 ngày 20/4, một vị khách nam giới đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang và kính đen, điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu đen BKS 11B1 - 214.47 đến Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn. Vừa dựng xe, đi bộ vào trong, bất ngờ vị khách rút súng bắn 1 phát, đe dọa yêu cầu nhân viên nộp 900 triệu đồng.

Biết gặp cướp, một nhân viên ngân hàng kịp thời bấm chuông báo động, buộc đối tượng bỏ chạy nhưng vẫn kịp bắn thêm 1 phát đạn nữa để ngăn lực lượng bảo vệ của ngân hàng đuổi theo.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương vào cuộc. Xác định hướng di chuyển của đối tượng, Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) tổ chức đón lõng nhưng không thành.

Kiên trì rà soát, tối 21/4, cơ quan công an phát hiện và thu giữ tại khu vực cống nước phía sau Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) 1 cặp vải dù màu đen, bên trong có 1 chiếc BKS 11B1 - 214.47; 1 mũ lưỡi trai; 1 đôi găng tay; kính râm màu đen; 1 viên đạn K59… Đây là những vật dụng sau này được xác định do tên cướp bỏ lại trên đường chạy trốn.

Hình ảnh Trung cướp ngân hàng bị camera ghi lại

Tiếp tục điều tra, đến 23h ngày 23/4, công an phát hiện chiếc xe máy tên cướp dùng khi gây án đang được Chu Đức Chính (17 tuổi, trú huyện Hiệp Hoà) cất giấu.

Chính bị triệu tập ngay sau đó và quá trình đấu tranh, cơ quan công an tiếp tục triệu tập Giáp Ngọc Ninh là người chở tên cướp ngân hàng từ KCN Hòa Phú đi trốn. Ngày 24/4, Chính và Ninh bị tạm giữ hình sự về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Cũng từ đây, công an xác định đối tượng gây án là Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, năm 2009 bị TAND TP Uông Bí xử phạt 18 tháng tù treo nhưng Trung đã bỏ trốn và bị truy nã.

Xác định Trung là đối tượng có tiền án, manh động, có trang bị vũ khí nóng, lực lượng công an đã thông qua các mối quan hệ của Trung để tác động, vận động đối tượng đầu thú.

Biết không thể trốn chạy, 1h ngày 26/4, Trung đến Công an TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận lên kế hoạch cướp ngân hàng để trả nợ. Quá trình đi cướp, Trung thay đổi biển số xe để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Trần Hữu Trung và 2 đồng phạm Giáp Ngọc Ninh, Chu Đức Chính

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết: Do trốn truy nã nên đối tượng thường xuyên thay tên đổi họ, thay đổi chỗ ở, việc làm, đến nỗi người phụ nữ chung sống cùng đối tượng cũng không hề hay biết tên thật của gã.

Kể cả khi ra đầu thú, ban đầu Trung cũng khai báo nhỏ giọt, cố tình che giấu công cụ và phương tiện, hành vi phạm tội. Ban đầu, Trung khai vứt khẩu súng ở hồ Đại Lải, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng sau đó lại khai cất giấu tại một khu vườn ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện khẩu súng tang vật đã được tìm thấy khi trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn...

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Che giấu tội phạm”, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Trung về tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Chu Đức Chính và Giáp Ngọc Ninh về tội “Che giấu tội phạm”. Trước đó, ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành điều tra vụ việc.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-ngo-hanh-trinh-6-ngay-pha-an-vu-no-sung-cuop-ngan-hang-d465255.h...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-ngo-hanh-trinh-6-ngay-pha-an-vu-no-sung-cuop-ngan-hang-d465255.html