Hé lộ thân phận đối tượng cầm súng cướp ngân hàng ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Công an thị xã Đông Triều cho biết, năm 2016, Trung bị Tòa án nhân dân TP. Uông Bí tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an truy nã.

Như đã thông tin, sáng 26/4, đối tượng Trần Hữu Trung (29 tuổi), trú tại TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã đến Công an thị xã Đông Triều đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình sau 1 tuần lẩn trốn. Trung chính là đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vào chiều 20/4.

Chân dung đối tượng Trần Hữu Trung. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Nói về lý lịch của đối tượng, Công an thị xã Đông Triều thông tin, khoảng tháng 3/2016, Trung bị Tòa án nhân dân TP. Uông Bí tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, lợi dụng trong khi thi hành án hình sự, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí ra quyết định truy nã.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (28/4), UBND thị xã Đông Triều tổ chức khen thưởng đột xuất Đội điều tra tổng hợp; cá nhân Đại uý Nguyễn Văn Cường - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp và công dân Vũ Văn Nam, trú tại khu phố 1, phường Đông Triều trong vụ điều tra, vận động đối tượng Trung dùng súng cướp tài sản ngân hàng tại huyện Sóc Sơn ra đầu thú.

Đối tượng Trung cầm súng cướp ngân hàng tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: N.H

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 20/4, đối tượng Trung đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, đeo găng tay giả dạng khách hàng đến Chi nhánh Ngân hàng Techcombank (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để giao dịch.

Tại đây, Trung đã sử dụng súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Bị đối tượng cầm súng uy hiếp, nhân viên ngân hàng hoảng sợ và ngồi xuống đất. Khi 1 nhân viên ấn nút báo động an ninh thì đối tượng chạy ra ngoài, dùng súng bắn thị uy và lên xe máy chạy bỏ trốn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong vụ vận động đối tượng dùng súng cướp tài sản ngân hàng tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: L.Đại

Qua trao đổi thông tin từ Công an huyện Sóc Sơn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Đông Triều nhận định đối tượng có thể lẩn trốn trên địa bàn. Cho nên, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng truy bắt, tập trung thông qua người thân, tác động các mối quan hệ để thuyết phục, vận động đối tượng Trần Hữu Trung ra đầu thú.

Biết không thể trốn thoát, đến 2h30 ngày 26/4, Trung đã đến Công an thị xã Đông Triều đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi trên của mình. Ngay sau đó, Công an thị xã Đông Triều bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục tập trung lực lượng, phối hợp xác minh, truy tìm khẩu súng của Trung.

