Chân dung nghi phạm "máu lạnh" đâm nữ chủ shop quần áo tử vong và 1 cô gái bị thương

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 17:24 PM (GMT+7)

Theo cơ quan công an, chị D. bị một đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai dùng dao đâm tử vong.

Cửa hàng quần áo nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ bà chủ shop quần áo bị sát hại, ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Giang đã bắt giữ Vũ Văn Khải (SN 1985, trú thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo báo cáo của phòng PC02, khoảng 20h10 ngày 18/7, Công an huyện Văn Giang nhận được tin báo của người dân về việc tại cửa hàng thời trang Dung Huyền, số 207 phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang do chị Lê Thị Thanh D. (SN 1983, ở xã Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên) làm chủ xảy ra vụ án giết người.

Thời điểm trên, một người đàn ông lạ mặt mặc áo cộc tay màu đen, quần bò màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang đi vào cửa hàng rồi lạnh lùng dùng dao đâm chị Lê Thị Thanh D. tử vong và chị Lê Thị Thùy D. (SN 2004, cùng ở xã Tân Châu) bị thương. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm Vũ Văn Khải tại trụ sở công an.

Nhận được tin báo, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Văn Giang đã thành lập Ban chuyên án để điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Đến 6h ngày 19/7, Ban chuyên án đã bắt được nghi phạm gây án là Vũ Văn Khải khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà. Qua điều tra, bước đầu Khải đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, một lãnh đạo UBND thị trấn Văn Giang cho biết, chị D. không phải người dân cư trú trên địa bàn thị trấn Văn Giang nhưng đã thuê nhà, mở cửa hàng bán quần áo tại đây từ lâu. Quá trình kinh doanh, chị D. không có điều tiếng gì, nhưng tối qua (18/7) lại gặp hoạ sát thân. Thời điểm được người dân và cơ quan chức năng phát hiện, chị D. có 1 vết đâm tại vùng ngực.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

