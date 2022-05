Bắt nghi phạm sát hại dã man cô gái trẻ vì bị từ chối đi nhà nghỉ

Thứ Tư, ngày 11/05/2022 06:45 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, Lê Văn Luân đã bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi sát hại cô gái trẻ mới 22 tuổi.

Lê Văn Luân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào Cai.

Tối 10/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện An Dương và phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, trú thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi Giết người.

Lê Văn Luân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Luồng Láo, xã Cốc San, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào khoảng 18h tối cùng ngày.

Tại thời điểm bị bắt giữ, bước đầu Luân khai nhận khoảng 3h sáng 28/4, Luân đến quán spa Xuân Anh ở Thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương tìm chị Đ.T.X (SN 2000, trú tỉnh Lào Cai, hiện ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương). Tại đây, Luân ép chị X. đi nhà nghỉ nhưng cô gái trẻ không đồng ý.

Sau đó, Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, lưng và cánh tay chị X. Hậu quả, chị X. được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Gây án xong, Luân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phòng PC02 đang hoàn tất thủ tục di lý đối tượng Luân về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-nghi-pham-sat-hai-da-man-co-gai-tre-vi-bi-tu-choi-di-nha-nghi-502022115646...Nguồn: http://danviet.vn/bat-nghi-pham-sat-hai-da-man-co-gai-tre-vi-bi-tu-choi-di-nha-nghi-50202211564619779.htm