Bắt kẻ chuyên cạy cửa hàng xóm chỉ để trộm lư đồng

Ngày 25-5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Đặng Văn Trường (36 tuổi ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Trường đã đi tìm tài sản trộm cắp. Vào khoảng 20 giờ ngày 5-3, thấy nhà hàng xóm không người trông coi nên Trường đã cạy cửa lẻn vào nhà lấy trộm bộ lư đồng trị giá 5 triệu đồng.

Đặng Văn Trường tại cơ quan công an.

Sau đó, Trường đem bán lư đồng cho người dân khác trong xóm với giá 600 ngàn đồng. Nghi ngờ tài sản do Trường trộm nên người hàng xóm đã đi trình báo công an.

Quá trình điều tra, xác minh, công an nhiều lần mời Trường lên để làm việc nhưng Trường vẫn quanh co chối tội. Với những chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, cuối cùng Trường đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Theo công an, Trường có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đều là trộm lư đồng.

