Bắt giữ đối tượng lợi dụng mưa lũ để trộm xe máy

Ngày 15-10, Công an quận Ngũ Hành Sơn ( Đà Nẵng) thông tin, vừa thực hiện bắt giữ Lê Công Thạch (33 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 14-10, một người dân để xe máy hiệu Honda trước căn nhà trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) nhưng quên rút chìa khóa.

Chiếc xe máy bị đánh cắp trong mưa lũ. Ảnh: CA.

Sau đó, người dân phát hiện mất xe máy và trình báo cơ quan công an.

Từ các thông tin thu thập được, Công an phường Khuê Mỹ phối hợp với Công an phường Điện An (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tiến hành bắt giữ Lê Công Thạch và tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, song song với việc phòng tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra, lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân không chủ quan để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp.

