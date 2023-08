Bị CSGT giữ xe, bí phương tiện đi lại, nam thanh niên "tiện tay" trộm xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nông Văn Nam (SN 1991, xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, hồi 18 giờ 45 phút ngày 17/8, Công an huyện Văn Quan nhận được tin của người dân báo mất một chiếc xe máy biển kiểm soát 12U1 – 099.61.

CSGT khống chế, bắt giữ đối tượng tại Km12 Quốc lộ 1. Ảnh: Hoàng Thơ

Công an huyện Văn Quan đã nhanh chóng xác minh, đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày thì phát hiện đối tượng đang di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng thị trấn Đồng Đăng – thành phố Lạng Sơn.

Công an huyện phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai lực lượng, truy đuổi đến Km12, Quốc lộ 1 thì khống chế được đối tượng và thu giữ tang vật trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Nông Văn Nam khai trước đó đã bị lực lượng CSGT Lạng Sơn thu giữ xe vì vi phạm luật. Không có phương tiện đi lại, trong lúc lang thang tại phố Điềm He, xã Điềm He (huyện Văn Quan) thấy chiếc xe máy trên đỗ ở trước cửa nhà, không có người qua lại nên đối tượng đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm.

