Công an truy đuổi hàng chục km bắt đối tượng trộm ô tô

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 13:00 PM (GMT+7)

Một đối tượng nằm trong băng trộm ô tô từ tỉnh Long An đã bị công an Bình Dương truy đuổi và vây bắt thành công.

Đối tượng Luân bị công an bắt giữ

Thông tin ban đầu, vào 8h ngày 16/6, Đội CSGT-TT Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) tiếp nhận tin báo hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An về thông tin một đối tượng nằm trong băng trộm ô tô đang tẩu thoát từ Long An đến TX.Tân Uyên có đặc điểm nhận dạng ô tô loại 5 chỗ biển kiểm soát 51H-982.94.

Ngay sau đó, Đội CSGT-TT Công an TX.Tân Uyên huy động lực lượng tổ chức tuần tra phát hiện ô tô có đặc điểm nhận dạng giống với tin báo đang di chuyển trên đường ĐT747, thuộc phường Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên nên đã phát còi hú và ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Xe ô tô tông sập hàng rào dựng bằng tôn bên đường

Lúc này, tài xế trong ô tô trên không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường của TX.Tân Uyên, sau đó bỏ chạy về hướng ngã tư Miếu Ông Cù về TP.Dĩ An.

Nhận thấy dấu hiệu phức tạp, Đội CSGT Công an TX.Tân Uyên đã liên hệ Trạm CSGT Quốc lộ 13 của phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ cùng truy đuổi.

Hàng chục người dân hiếu kì bao vây quanh hiện trường để theo dõi vụ việc

Sau hàng chục km bị truy đuổi, đến đường ĐT743B, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An (Bình Dương) thì ô tô biển số 51H-982.94 bất ngờ mất lái tông vào một hàng rào dựng bằng vách tôn nằm trên mặt tiền đường.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã khống chế bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Luân (37 tuổi, quê Tiền Giang).

Hiện công an Bình Dương đang phối hợp cùng công an Vĩnh Long mở rộng điều tra vụ án.

