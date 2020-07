Bắt giam phụ nữ 55 tuổi ngược đãi mẹ già 87 tuổi và mắng "chết sớm đi"

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 08:40 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng xác định bà Mai đã nhiều lần có hành vi ngược đãi, chửi bới, đánh đập mẹ già của mình trước khi cụ bà qua đời.

Ngày 23-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác. Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai).

Bà Mai đã hành hạ, chửi bới trong lúc tắm rửa cho mẹ ruột của mình vá mắng "chết sớm đi". Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Mai sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở địa phương. Bà này là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Vào ngày 12-2, cụ Lan qua đời ở tuổi 87. Trước đó khoảng một tháng, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình. Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ Lan mặc cho cụ khóc lóc, van xin. Bà Mai còn tỏ thái độ bất hiếu khi liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột của mình nếu như cụ bà cứ khóc.

"Bước đầu, khi được Công an xã Cô Tô mời lên làm việc thì bà Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi sai trái của mình đúng một lần như đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh khai thác, người phụ nữ này thừa nhận đã có những hành động tương tự sau mỗi lần chăm sóc mẹ già của mình trước khi cụ bà qua đời. Cùng với những chứng khác có liên quan nên chúng tôi có đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam người này để tiếp tục điều tra làm rõ"- lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn khẳng định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-giam-phu-nu-55-tuoi-nguoc-dai-me-gia-87-tuoi-va-mang-chet-som-di-20200723071509437.htm