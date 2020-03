Lời khai của cặp vợ chồng đánh đập mẹ già 88 tuổi

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Do mẹ chồng thường xuyên trây trét phân và nước tiểu trong mỗi lần thay tã nên bà Loan đã có hành vi đánh đập mẹ chồng.

Camera ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng bạo hành mẹ già.

Liên quan đến cặp vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi ở Tiền Giang gây phẫn nỗ dư luận, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để điều tra về việc đánh đập mẹ già.

Cả 2 bị tạm giam để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ luật hình sự.

Theo UBND huyện Chợ Gạo, trước đây, cụ Võ Thị Dung sống chung với cháu nội là anh Võ Hùng Tân (con trai của ông Tuấn và bà Loan). Đến năm 2018, anh Tân mất nên vợ chồng ông Tuấn dọn về ở chung và nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cụ Dung. Do tuổi cao nên khoảng 9 năm nay 2 chân cụ Dung yếu không đi đứng được, toàn bộ sinh hoạt cá nhân mỗi ngày do bà Loan đảm nhận.

Tại cơ quan công an, bước đầu, ông Tuấn và bà Loan khai nhận, thời gian gần đây, cụ Dung có thói quen trây trét phân và nước tiểu sau trong những lần thay tã. Do quá bực tức nên vợ chồng ông đã có hành vi bạo hành, ngược đãi với cụ Dung.

Thấy các vết bầm trên người cụ Dung đáng nghi nên một người cháu ngoại của cụ đã âm thầm sửa lại camera trong nhà nhằm theo dõi sinh hoạt của bà ngoại. Đến ngày 24/2, qua camera, người cháu này phát hiện cụ Dung bị vợ chồng ông Tuấn bạo hành, đánh đập.

Sự việc được người cháu này cho mẹ ruột và dì đến rước cụ Dung về nhà tại ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo chăm sóc. Đồng thời, đoạn clip bạo hành cũng được đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 25/2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài khoảng 2 phút 30 giây ghi lại cảnh một bà cụ bị con dâu dùng tay đánh liên tục vào người.

Đoạn video cho thấy vào thời điểm trên có sự chứng kiến của một người đàn ông và 1 bé gái nhưng không có sự can ngăn nào. Sau đó, người đàn ông cũng cầm roi đánh trước khi bế bà cụ ra nhà sau. Sự việc chỉ kết thúc khi bé gái nói "ông nội về tới…".

Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo đã vào cuộc và xác định vụ việc xảy ra tại một nhà dân ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Người bị bạo hành là bà Võ Thị Dung (88 tuổi), sống chung với vợ chồng ông Tuấn.

Theo cơ quan công an, qua hình ảnh từ clip đã đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của vợ chồng ông Tuấn. Qua đó, cơ quan điều tra đã trao đổi và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân huyện Chợ Gạo cần áp dụng biện pháp ngăn chặn là bắt tạm giam.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/loi-khai-cua-cap-vo-chong-danh-dap-me-gia-88-tuoi-1063542.htm...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/loi-khai-cua-cap-vo-chong-danh-dap-me-gia-88-tuoi-1063542.html