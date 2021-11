Bắt giam phó giám đốc công ty cưỡng bức nữ nhân viên karaoke 15 tuổi

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 12:53 PM (GMT+7)

Theo đơn tố cáo, nữ nhân viên quán karaoke này sau khi từ chối “qua đêm” đã bị một nhóm đối tượng khống chế lên ôtô, đưa đến khách sạn để thực hiện hành vi cưỡng bức.

Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ngày 3-11 cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can với tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", bắt tạm giam Lê Anh Tuấn (40 tuổi, quê Quảng Bình; phó giám đốc một công ty vật liệu xây dựng tại Bình Thuận) và Trương Đình Vinh (32 tuổi; ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong), đồng thời điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật của 2 kẻ này.

Theo đơn tố cáo của em T. (15 tuổi; nhân viên một quán karaoke tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong), chiều 31-10, một nhóm người đến quán ăn nhậu, hát karaoke, sau đó ngỏ ý "qua đêm" với T. nhưng em không đồng ý. Sau đó, nhóm này khống chế T. lên ôtô, đưa đến khách sạn H.T. tại thị trấn Liên Hương. Tại đây, em bị một đối tượng đưa vào phòng thực hiện hành vi hãm hiếp.

Em T. bị ép lên ôtô. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, nhóm nghi phạm tham gia khống chế và đưa T. lên xe chở đến khách sạn gồm: Lê Anh Tuấn, Trương Đình Vinh, Nguyễn Văn H. (41 tuổi; quê Nghệ An), Nguyễn Văn C. (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) và đối tượng tên S. chưa rõ lai lịch. Trong đó, Lê Anh Tuấn được xác định là kẻ đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm em T.

Lê Anh Tuấn tại cơ quan công an

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Công an huyện Tuy Phong khẩn trương vào cuộc, bắt tạm giam Lê Anh Tuấn và Trương Đình Vinh, đồng thời đang tiếp tục điều tra hành vi của các đối tượng còn lại.

