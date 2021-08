Bắt Giám đốc công ty in ấn chuyên bán phiếu xét nghiệm COVID-19 giả

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 12:21 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Trần Tấn Dương để làm rõ hành vi bán phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19.

Trần Tấn Dương tại trụ sở công an.

Ngày 12/8, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP.Bắc Ninh đã tạm giữ Trần Tấn Dương (34 tuổi, ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) - đang làm Giám đốc Văn phòng Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân, khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, TP.Bắc Ninh vì có hành vi bán phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19

Theo đó, khoảng 12h ngày 11/8, Công an TP.Bắc Ninh kiểm tra Văn phòng Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân. Tại đây, lực lượng công an phát hiện Dương đang có hành vi bán cho Vũ Văn Chiến (32 tuổi, phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh 6 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19, trong đó có 5 phiếu test nhanh, 1 phiếu xét nghiệm PCR của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh với số tiền 1 triệu đồng.

Qua khám xét, Công an TP.Bắc Ninh thu giữ 7 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; một số văn bằng xác nhận chứng thực giả và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận do nắm bắt nhu cầu của công nhân, lái xe cho các Công ty trong khu công nghiệp, lái xe đường dài cần có phiếu xét nghiệm COVID-19 để đi làm và ra, vào các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh, nên đã nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ để bán kiếm lời.

Để in giả phiếu xét nghiệm, Dương sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, scan và lưu lại trên máy tính. Sau đó, đối tượng chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu mà khách đã chuyển qua zalo, scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật, in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện.

Với thủ đoạn này, Dương đã làm và bán khoảng 150 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19 với giá 150.000 đồng đối với phiếu test nhanh và 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

