Bắt đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả, thu lựu đạn, hung khí

Một đường dây chuyên sản xuất, tàng trữ, mua bán tiền giả với lượng giao dịch lên đến nửa tỉ đồng vừa bị công an triệt phá.

Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn và Công an tỉnh Bình Thuận bắt Hồ Văn Hoàng Giang (ngụ quận 12), Hồ Hoàng Long (hay còn gọi là Tý, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Võ Văn Sang (ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi sản xuất, lưu trữ, mua bán tiền giả.

Ngoài ra, công an cũng củng cố hồ sơ, xử lý nhiều người liên quan khác cùng hành vi.

Công an bắt nhóm Giang, Long, Sang để điều tra về đường dây tiền giả cực lớn vừa phát hiện. Ảnh: CA

Theo điều tra, tháng 10-2021, Giang rủ Long tiêu thụ tiền giả để nhận thù lao. Giang có nhiệm vụ lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua tiền giả để hẹn gặp Long giao dịch.

Công an thực hiện khám xét nơi ở của các thành viên trong đường dây. Ảnh: CA

Tỷ lệ quy định là bốn triệu tiền thật mua được 10 triệu tiền giả. Sau đó, Giang giới thiệu cho Long giao dịch với người phụ nữ tên Nguyên ba lần, với tổng số tiền giả là hơn 300 triệu, mệnh giá 200 ngàn và 500 ngàn.

Thời gian này, Long còn lên Zalo, facebook để rao bán tiền giả, hợp tác với Sang.

Số lượng lớn tiền giả bị phát hiện. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an còn xác định, Diệp Đình Minh, một bạn tù của Long cũng đã bắt tay với nhau để mua dụng cụ, máy móc để in khoảng 500 triệu đồng tiền giả giao cho Long.

Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức, thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng.

Hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Sau một thời gian theo dõi, củng cố hồ sơ, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan bắt Giang, Long, Sang về hành vi sản xuất, tàng trữ tiền.

Tại hiện trường, Công an thu giữ một lượng lớn tiền giả, một quả lựu đạn, nhiều hung khí nguy hiểm.

