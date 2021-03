Phá đường dây tiền giả lưu hành ở nhiều tỉnh từ tình tiết bất ngờ tới không tưởng

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 14:30 PM (GMT+7)

Nghi ngờ người mua vé số sử dụng tiền giả, anh bán vé số liền truy hô và cố giữ người này lại báo công an. Từ đây, công an đã lần theo dấu vết các đối tượng triệt phá một đường dây chuyên bán tiền giả ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố băng nhóm trong đường dây chuyên làm tiền giả lưu hành ở nhiều tỉnh thành phía Nam.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố các bị can Huỳnh Châu Phú, Tô Văn Ni, Trần Hồng Hải, Nguyễn Trần Quốc Nhiên, Nguyễn Trà My về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, tháng 7/2020, đối tượng Trần Hồng Hải (23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) dùng tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để mua vé số của anh N.T.T. (35 tuổi) ở TP.Tân An (Long An). Người bán vé số nghi ngờ đây là tiền giả nên đã truy hô. Hải bỏ chạy nhưng người bán vé số giữ Hải lại. Ngay lúc đó, cán bộ Công an tỉnh Long An đi ngang đã hỗ trợ người bán vé số đưa Hải về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số. Hải còn giữ 65 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng nghi là giả. Ngoài số tiền này, Hải khai nhận cất giấu tiền giả với số lượng lớn ở nhà trọ tỉnh Bình Dương.

Công an tiến hành khám xét nhà trọ của Hải phát hiện, thu giữ 88 tờ tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng được cất giấu trong tủ quần áo. Tổng số tiền thu được của Hải là 76,5 triệu đồng. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định 153 tờ tiền này là giả.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Hải xác định, người cung cấp tiền giả là Tô Văn Ni (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau). Ngay sau đó, công an khám xét nơi ở của đối tượng Ni tại tỉnh Tiền Giang. Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 4 triệu đồng tiền giả (gồm 6 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng và 5 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng). Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định 4 triệu đồng tiền trên là giả.

Ngày 22/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An phối hợp với Bưu cục Thuận An (tỉnh Bình Dương) tiến hành thu giữ bưu phẩm do đối tượng Hải bán cho một đối tượng không rõ lai lịch nhưng không có người nhận, bên trong bưu phẩm có 8 tờ tiền Việt Nam đồng giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định 8 tờ tiền trên là tiền giả.

Cùng lúc này, Công an tỉnh Long An triệu tập, làm việc đối tượng Đoàn Minh Lễ (26 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lễ khai nhận, đã bán cho một đối tượng ở Thanh Hoá tổng cộng 75 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng. Đối với đối tượng này, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố điều tra và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Đoàn Minh Lễ về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo công an, tổng cộng các đối tượng đã bán ra đến 482 triệu đồng tiền giả. Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi số 91 triệu đồng tiền giả này.

