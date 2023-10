Bắt đối tượng bịt kín mặt vào tiệm vàng hỏi mua 10 chỉ rồi bỏ chạy

Sáng 22/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Hữu Đạt (SN 2005 trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ), sau khi đối tượng thực hiện hành vi cướp vàng.

Đối tượng Lê Hữu Đạt. (Ảnh Công an cung cấp).

Trước đó, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo của tiệm vàng Hoàng Sự (xã Thanh An) về việc bị một đối tượng đến hỏi mua rồi cầm 10 chỉ vàng bỏ chạy, nên tiến hành xác minh, truy xét.

"Sau khi đối tượng gây án, do bị hại trình báo muộn, đối tượng bịt kín mặt, nhân chứng, các bị hại liên quan không nhận diện được, nên việc điều tra, truy xét cũng gặp không ít khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 21h cùng ngày, Công an huyện bắt giữ đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật tại nhà riêng", lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ nói.

Điều tra bước đầu, sau khi cướp được vàng, Đạt về nhà người thân để tắm rửa, vứt áo quần rồi trở về nhà riêng cất giấu vàng và tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Công an huyện Cam Lộ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Đạt về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng hơn 12h30 ngày 21/10, một người bịt kín mặt đến tiệm vàng Hoàng Sự (địa chỉ tại chợ Ngã Tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để hỏi mua vàng.

Khi nhân viên đưa vàng cho khách xem, bất ngờ người này cầm rồi bỏ chạy ra hướng sau chợ. Phát hiện sự việc, quản lý tiệm vàng tri hô, đuổi theo nhưng không kịp. Sự việc sau đó được trình báo tới cơ quan công an.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]