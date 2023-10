Mở rộng vùng truy tìm 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh

Lập Tổ 979 đấu tranh với tội phạm đường phố Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ 979 tuần tra phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ 979 sẽ triển khai đồng loạt tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổ 979 được thành lập dựa trên cơ sở các đơn vị nghiệp vụ gồm CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động… Mỗi tổ sẽ gồm 16 cán bộ chiến sĩ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các trên tuyến đường, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Tổ 979 sẽ tập trung đấu tranh các tội phạm với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố. Đồng thời kịp thời giải quyết các trường hợp về an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp côn đồ, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.