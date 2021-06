Bắt các đối tượng tổ chức, môi giới cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 08:31 AM (GMT+7)

Sau gần 2 tháng truy bắt quyết liệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đưa đến Đồng Nai.

Đối tượng Tay và Vụ (ảnh nhỏ) bị bắt giữ

Ngày 25-6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ma Đức Tay (SN 1987, ngụ tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Vụ (SN 1984, ngụ tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Trước đó, ngày 16-4, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính nhà nghỉ Văn Minh trên địa bàn xã Phú Lợi, huyện Định Quán.

Tại đây, công an phát hiện có 17 người Trung Quốc không xuất trình giấy tờ nhập cảnh và giấy tờ xác nhận y tế. Nhóm người này bị lực lượng chức năng đưa về cơ sở cách ly y tế tập trung. Đồng thời, công an đã truy xét các đối tượng tổ chức cho nhóm người này nhập cảnh và ở lại Đồng Nai trái phép.

Qua đấu tranh, Vụ khai nhận đã cùng với một số đối tượng khác tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa họ đến Đồng Nai. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Văn Vụ về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bat-cac-doi-tuong-to-chuc-moi-gioi-cho-17-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bat-cac-doi-tuong-to-chuc-moi-gioi-cho-17-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-20210625204216796.htm