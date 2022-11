Bắt bà trùm Dung "thà" tổ chức tiệc sinh nhật bằng chất cấm cho đàn em ở quán bar

Bà trùm Dung "thà" (trái) và các đàn em.

Ngày 26/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "thà", 56 tuổi), Nguyễn Giao Linh (29 tuổi), Tạ Văn Tuấn Anh (34 tuổi) và Phạm Thị Kim Ngân (38 tuổi).

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện Dung "Thà" - là đối tượng giang hồ cộm cán, thường xuyên đến quán bar ở số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm có dấu hiệu nghi vấn.

Đêm 23/11, Dung "thà" tổ chức sinh nhật cho đàn em tại quán bar trên. 0h45 rạng sáng 24/11, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất quán bar nói trên và phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 5 viên nén ma túy MDMA, 2 túi nilon chứa ma túy Ketamine và nhiều tang vật liên quan.

Sau đó, cơ quan điều tra đã đưa 25 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 10/25 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang mở rộng điều tra hành vi "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" đối với chủ quán bar có địa chỉ nói trên và các nhân viên.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-ba-trum-dung-34-tha-34-to-chuc-tiec-sinh-nhat-bang-chat-cam-cho-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-ba-trum-dung-34-tha-34-to-chuc-tiec-sinh-nhat-bang-chat-cam-cho-an-em-o-quan-bar-a582626.html