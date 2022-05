Ổ mại dâm, thác loạn núp bóng quán karaoke của "tú bà"

Cơ quan công an đã triệt phá ổ mại dâm đồng thời là tụ điểm thác loạn của các đối tượng bay lắc.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc đã tổ chức triệt phá thành công một tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ Hạnh Hiền nằm trên tuyến Quốc lộ 46, đoạn Vinh đi Cửa Lò.

Tụ điểm nói trên do Trần Thị Hiền (SN 1969, trú tại xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân, TP Vinh) làm chủ.

Chân dung bà “trùm” Trần Thị Hiền và Lê Xuân Thung.

Trước đó, Phòng PC04 đã phối hợp Công an huyện Nghi Lộc điều tra, xác minh nhân thân, lai lịch của các đối tượng liên quan và quá trình hoạt động kinh doanh của cơ sở karaoke, nhà nghỉ Hạnh Hiền.

Qua trinh sát, xác định quán karaoke được xây dựng trên diện tích khoảng trên 800 m2, mặt trước tiếp giáp với Quốc lộ 46, mặt sau là đồng trống, 2 bên tiếp giáp nhà dân. Phía trong quán là khu vực nhà ở, kết hợp bán cà phê và được thiết kế 4 phòng karaoke cùng hệ thống 14 phòng trọ nhà cấp 4. Phía trong mỗi phòng ở được bố trí một cửa thoát hiểm thông ra cánh đồng để các đối tượng dễ dàng tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Lực lượng công an làm việc với các đối tượng tại thời điểm đột kích quán karaoke, nhà nghỉ Hạnh Hiền.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, mặc dù lấy danh nghĩa kinh doanh dịch vụ karaoke và nhà nghỉ nhưng thực chất tại quán Hạnh Hiền đang diễn ra hoạt động chứa mại dâm. Thời gian qua, tại quán thường có một số nhân viên nữ, chủ yếu là người ở các huyện miền núi Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu… sinh hoạt, ăn ở tại chỗ thường xuyên. Số nhân viên nữ này đều là gái mại dâm, vừa phục vụ karaoke vừa hoạt động bán dâm tại chỗ khi khách có nhu cầu.

Quá trình điều tra, các trinh sát xác định giá 1 lần mua bán dâm tại quán Hạnh Hiền từ 3 - 500 nghìn đồng, qua đêm từ 700 - 1 triệu đồng. Số tiền bán dâm được chia 30/70 trong đó chủ hưởng 70% còn gái mại dâm hưởng 30%. Dịch vụ karaoke trong thời gian dịch bệnh ít hoạt động mà chủ yếu là hoạt động mua bán dâm và tập trung nhiều vào thời gian ban đêm.

Về việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, tài liệu thu thập được cho thấy diễn ra không thường xuyên, thỉnh thoảng mới có một số nhóm đối tượng thuê phòng karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có số nhân viên nữ của quán cũng tham gia việc sử dụng trái phép chất ma túy, trong khoảng thời gian từ sau 0h đến sáng.

Để đối phó sự kiểm tra, bắt giữ của cơ quan công an, Trần Thị Hiền còn sử dụng Lê Xuân Thung (SN 1964) và con riêng của Thung tên là Lê Xuân Tùng (SN 1990, đều trú tại xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cùng tham gia hoạt động chứa mại dâm và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán.

Lối thoát hiểm cho các đối tượng khi có “biến”.

Thời gian gần đây, Hiền tỏ ra rất cảnh giác, thường xuyên tránh mặt, không trực tiếp giao dịch với những người đến mua dâm hoặc đặt vấn đề thuê phòng để bay lắc. Việc quản lý, điều hành hoạt động chứa mại dâm đều do bố con Thung trực tiếp thực hiện, còn Hiền chỉ điều khiển từ xa qua điện thoại, mạng xã hội.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, khoảng 1h ngày 12/5, Phòng PC04 phối hợp Công an huyện Nghi Lộc đã tổ chức đột kích bất ngờ quán karaoke, nhà nghỉ Hạnh Hiền. Qua kiểm tra, bắt quả tang tại 1 phòng karaoke có 5 đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Thu giữ tại chỗ 1 đĩa sứ, trên đĩa có một ít ketamin và 1 ống hút. Test nhanh qua nước tiểu, xác định cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 3 phòng nghỉ của quán đang có 3 cặp đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, tại quán còn có hơn 10 nhân viên nữ đều là gái mại dâm đến từ các huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Qua test nhanh ma tuý, phát hiện 2 nhân viên dương tính với chất ma tuý.

Làm việc tại chỗ, số đối tượng mua bán dâm khai nhận đã giao dịch mua dâm trực tiếp với Trần Thị Hiền là chủ quán và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Hiền, các trinh sát phát hiện, thu giữ số tiền 77 triệu đồng, hơn 100 bao cao su chưa qua sử dụng và một số tang vật có liên quan.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, Trần Thị Hiền và Lê Xuân Thung đều có một tiền án về tội chứa mại dâm.

