Bắt 2 nghi phạm vụ sát hại bác sĩ ở Bình Dương

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 17:50 PM (GMT+7)

Sau 2 ngày gây án và bỏ trốn, 2 nghi phạm giết chết bác sĩ ở Bình Dương đã bị bắt giữ.

Hai nghi phạm Thủy (trái) và Đông

Chiều 7/5, nguồn tin Tiền Phong cho hay, 2 nghi phạm vụ bác sĩ bị sát hại ở Bình Dương đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai tên Đông và Thủy (tự Thủy Đen), cùng quê Nghệ An, tạm trú tại TP Dĩ An, Bình Dương. Do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Đông và Thủy rủ nhau đi trộm tài sản.

Hiện trường vụ án mạng

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra đêm 4/5, tại đường D37, KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, tại nhà anh P.V.T (SN 1988) xảy ra vụ trộm xe. Khi phát hiện sự việc, anh T. chạy từ quán bida đối diện về nhà và giằng co, định bắt giữ kẻ trộm. Tuy nhiên, kẻ trộm dùng dao đâm anh T. gục tại chỗ rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Anh T. được mọi người chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Nhận tin báo, công an TP Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera truy bắt đối tượng gây án. Được biết, nạn nhân là bác sĩ nha khoa, có phòng khám riêng đặt tại nơi ở.

Sau 1 ngày xảy ra án mạng, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đối tượng và treo mức thưởng lên đến 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin chính xác về đối tượng kèm lời hứa đảm bảo bí mật và an toàn cho người cung cấp.

Hai nghi phạm đang bị Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra làm rõ.

