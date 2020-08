Băng cướp xưng là cảnh sát hình sự, cướp tài sản táo tợn ở Thủ Đức

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 07:53 AM (GMT+7)

Công an tình nghi các đối tượng xưng là cảnh sát hình sự để thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn ở vùng ven.

Chiều 28-8, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt giữ 3 nghi can nằm trong băng nhóm giả danh là cảnh sát hình sự rồi đánh người, cướp tài sản bất thành trên địa bàn. Hiện công an vẫn đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng cướp này.

Theo thông tin ban đầu, tối 27-8, đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy lưu thông trên đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy đuổi theo yêu cầu dừng xe. Nhóm đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự với mục đích cướp tài sản (ảnh CTV)

Nhìn thấy nhóm thanh niên ăn mặc lạ lẫm, đi xe độ và mang theo bình xịt hơi cay, roi điện... nên nạn nhân sợ hãi liền bỏ chạy.

Đến nơi đông người, nạn nhân chạy xe chậm lại thì nhóm đối tượng đuổi kịp, xịt hơi cay vào mặt và đạp cả 2 té xuống đường.

Quá bức xúc, người dân chạy đến can thiệp, yêu cầu nhóm người xưng là cảnh sát hình sự xuất trình thẻ ngành. Khi nghe người dân thông báo công an phường đang tới, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Người dân đã giữ lại 1 số đối tượng trong nhóm, dùng điện thoại ghi hình khuôn mặt, biển số xe máy. Tuy nhiên, một lúc sau xuất hiện nhiều đối tượng mang theo hung khí đến đe doạ, giải vây cho đồng bọn.

Từ thông tin chia sẽ trên mạng xã hội, bằng biện pháp nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức đã xác định danh tính 1 số đối tượng. Công an xác định nhóm đối tượng này ở Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khả năng gây ra nhiều vụ cướp tương tự ở vùng ven.

Có nguồn tin cho hay các đối tượng từng đi theo nhóm người tự xưng là "hiệp sĩ đường phố" ở Bình Dương. Khi gặp nạn nhân bọn chúng thường xưng là cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

