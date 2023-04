Băng cướp manh động ở Kiên Giang

Tối 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi cướp tài sản, gồm: Nguyễn Vũ Phương (SN 2005), Đinh Văn Hoài Linh (SN 2005), Trần Văn Định (SN 2008), Nguyễn Đức Sáng (SN 2007) và Dương Văn Duy (SN 2004) – cùng ngụ tỉnh Kiên Giang.

Thượng tá Nguyễn Văn Đủ làm việc với đối tượng Đinh Văn Hoài Linh

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 7-4, anh Nguyễn Minh Thương (SN 1994) cùng mẹ là bà Trần Thị Liếu (SN 1957; ngụ xã huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đang đứng đón xe đò đi TP HCM thì bị 5 đối tượng đi trên 2 xe máy tiếp cận, dùng hung khí khống chế để cướp 1 điện thoại di động, 1 túi xách bên trong có 3,5 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay và một số giấy tờ tùy thân khác. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng chạy thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Tân Hiệp xét thấy các đối tượng gây ra vụ cướp rất manh động, gây xôn xao dư luận. Với quyết tâm truy bắt bằng được nhóm cướp táo tợn này trong thời gian ngắn để mang lại lòng tin cho nhân dân, thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp, đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo lực lượng hình sự của công an huyện phá án.

Năm đối tượng dùng dao khống chế bị hại để cướp tài sản

Qua chứng cứ thu thập ban đầu và lời trình bày của bị hại, thượng tá Nguyễn Văn Đủ nhận định nhóm cướp manh động này là người ở địa phương nên tập trung lực lượng truy tìm.

Đến tối 8-4, băng cướp này bắt giữ khi cả bọn đang vui chơi ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp. Hung khí thu giữ gồm 5 cây dao tự chế, trong đó có 3 cây dao mà các đối tượng mang theo để gây án.

Ban đầu khi làm việc, các đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng những lập luận sắc bén, thượng tá Đủ đã buộc băng cướp này cúi đầu nhận tội.

Hung khí dùng để gây án được công an thu hồi

Các đối tượng khai nhận vào chiều 6-4, cả nhóm hẹn nhau tổ chức nhậu. Tuy nhiên, do có rượu mà không có tiền mua mồi nên cả nhóm rủ nhau mang hung khí đi cướp để lấy tiền chia nhau và mua đồ nhậu.

Sau khi gây án, 5 đối tượng nhanh chóng lên xe chạy về xã Tân Hội rồi chia tiền vừa cướp được cho mỗi người 500.000 đồng; số còn lại để dành mua đồ nhậu chung.

