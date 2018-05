Bạn gái hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam: Khuyên đừng làm nhưng anh chỉ cười và nói căm ghét cướp

Trước đó, vào tối 13.8, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình phát hiện nhóm đối tượng đang bẻ khóa xe SH dựng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) nên ập đến khống chế. Trong quá trình vây bắt, nhóm trộm đã dùng dao tấn công lại nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nam và Thôi tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác trong nhóm cũng bị đâm trọng thương. Tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Bình Chánh vào sáng 14.5, thiếu tướng Ngô Minh Châu (Phó giám đốc Công an thành phố, thành viên tổ đại biểu Quốc hội) báo cáo với người dân tiến trình điều tra vụ án. “Theo các mũi trinh sát báo cáo, hiện đã tìm ra một số dấu hiệu của các nghi can. Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an thành phố - Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra) đang quyết liệt chỉ đạo điều tra vụ án”, ông Châu cho biết.