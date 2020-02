Bắn chết người tại quán karaoke rồi trốn sang Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 20:00 PM (GMT+7)

Trong thời gian làm nhân viên một quán karaoke tại Quảng Ngãi, Hạnh dùng súng bắn chết một người khi người này cự cãi, xô xát với đồng nghiệp.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Đức Hạnh (25 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người. Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trước đó, vào cuối năm 2017, Hạnh xin vào làm nhân viên của quán karaoke T.G. (đường Phan Đăng Lưu, TP Quảng Ngãi). Đêm 4/5/2018, Võ Thành Thái (28 tuổi) đến gặp một nhân viên khác của quán T.G. Tại đây, giữa đồng nghiệp của Hạnh và Thái xảy ra cự cãi, xô xát.

Thấy vậy, Hạnh từ trong quán chạy ra và dùng súng bắn vào ngực anh Thái khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi gây án, Phạm Đức Hạnh lẩn trốn qua Trung Quốc. Đầu tháng 2/2020, Hạnh tìm đường về Việt Nam. Đến khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng này có hai tiền án về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

