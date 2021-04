Án mạng kinh hoàng ở Quảng Nam: Công an túc trực tại bệnh viện phòng bị can tự tử

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021 12:38 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, cắt cử cán bộ giám sát 24/24 giờ đề phòng bị can tự tử hoặc bỏ trốn.

Ngày 2-4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Họp (SN 1991; ngụ thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội giết người.

Bị can Họp đang được điều trị tại bệnh viện

Hiện nay, Họp đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, chưa bị bắt tạm giam.

Công an đang cắt cử cán bộ túc trực, giám sát 24/24 giờ đề phòng bị can tự tử hoặc bỏ trốn.

Các bác sĩ cho biết hiện sức khỏe bệnh nhân Họp đang dần ổn định, không còn phải thở máy.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 27-3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán (thị trấn Tân Bình) phát hiện đầu bếp của quán là anh Dương Văn Nhựt (SN 1993; ngụ xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) tử vong với vết thương trên người. Cạnh đó, Trần Văn Họp và chủ quán là chị Lê Thị Mai (SN 1993) bị thương nặng.

Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn tình cảm, Họp dùng dao sát hại anh Nhựt, chém chị Mai trọng thương rồi đâm vào bụng, cắt cổ tự sát nhưng bất thành.

Được biết, Họp và chị Mai từng là vợ chồng, vừa ly hôn tháng 8-2020 nhưng 2 người vẫn sống chung.

Trả lời báo chí, chị Mai nói rằng chị nhờ anh Nhựt tán tỉnh, giả vờ làm người yêu mình để chia tay dứt khoát với Họp.

Không ngờ, màn kịch tình yêu này dẫn đến hậu quả đau lòng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-kinh-hoang-o-quang-nam-cong-an-tuc-truc-tai-benh-vien-phong...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-kinh-hoang-o-quang-nam-cong-an-tuc-truc-tai-benh-vien-phong-bi-can-tu-tu-20210402102927983.htm