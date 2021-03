Hai kẻ bịt mặt vào nhà trói tay, cướp tiền người phụ nữ ở Quảng Nam

Thứ Sáu, ngày 12/03/2021 15:30 PM (GMT+7)

Khi đang ở nhà một mình, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam bị 2 đối tượng xông vào nhà khống chế, trói vào chân giường rồi lục lọi lấy cắp gần 6 triệu đồng.

Ngày 12-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang triển khai lực lượng truy tìm 2 đối tượng manh động xông vào nhà một người phụ nữ ở tỉnh này cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 11-3, con của chị Đỗ Thị Tỏ (SN 1978, ngụ thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) trở về nhà thì phát hiện chị Tỏ bị trói, tài sản trong nhà bị lục tung.

Làm việc với công an, chị Tỏ khai rằng vào sáng 11-3, khi chị đang ở nhà một mình, có 2 đối tượng trùm hết mặt mũi xông vào nhà, dùng dây trói chị vào chân giường, lục lọi lấy gần 6 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi nắm được thông tin, xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên tập trung lực lượng điều tra, sớm bắt được nghi phạm. Qua nắm thông tin ban đầu, 2 đối tượng này trùm kín người từ đầu đến chân, điều khiển xe máy không gắn biển số.

