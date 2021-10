Án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang: "Nghịch tử" sát hại 3 người thân trong gia đình

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 17:35 PM (GMT+7)

Sau khi ra tay sát hại bố, mẹ và em gái, Trần Văn Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 22/10, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang truy bắt nghi phạm giết người Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang).

Theo đó, sáng 22/10, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Chân dung nghi phạm Trần Văn Hiếu.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe mô tô Dream màu nâu, BKS 98H5 - 2868.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Hoa (mẹ Hiếu) và em gái Hiếu là Trần Thị Thảo (SN 1976).

Công an huyện Lạng Giang đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Hiếu để phục vụ công tác điều tra.

Hiếu rời khỏi hiện trường vụ án mạng bằng xe máy Dream.

Phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng Trần Văn Hiếu, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913.258.127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Trường hợp biết thông tin của Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

