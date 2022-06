Án mạng kinh hoàng khiến 3 người thương vong ở Thanh Hoá

Trong đêm tối, Lê Văn Lượng đã dùng dao điên cuồng chém 3 người ở cùng làng.

Chân dung đối tượng Lê Văn Lượng.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Lê Văn Lượng (SN 1984, ở làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, khoảng 22h30 đêm 9/6, tại làng Đô Sơn, Lê Văn Lượng đã dùng dao chém 3 người ở cùng làng bị thương, 1 người tử vong sau đó. Gây án xong, Lượng đã lẩn trốn, không có mặt tại địa phương.

Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng thì báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Công an tỉnh Thanh Hoá qua số điện thoại Đường dây nóng về an ninh trật tự: 02373.725.725.

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Thạch Lập cho hay, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt nghi phạm Lê Văn Lượng.

“Sự việc mới xảy ra, đối tượng gây án đang bỏ trốn nên chúng tôi chưa thể cung cấp được thông tin chính xác về diễn biến vụ việc”, vị lãnh đạo này cho hay.

