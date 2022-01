Cô gái trẻ ở Bắc Giang bị bạn anh trai cưỡng bức, sát hại: Vệt máu giữa rừng

Thứ Bảy, ngày 29/01/2022 15:00 PM (GMT+7)

Không thấy con gái về nhà dù trời đã tối muộn, bà Thoa đã hô hoán gia đình, làng bản cùng đi tìm nhưng phải đến 2 ngày sau, chị Hạnh mới được phát hiện trong tình trạng đã tắt thở, thi thể nằm vùi trong đống đất đá và lá cây.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Hạnh.

Sự mất tích của cô gái trẻ

Dù gia đình thuộc diện khá giả hơn so với bà con trong làng nhưng chị Vi Thị Hạnh (SN 1984, trú thôn Cái Cặn I, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vẫn rất chịu thương, chịu khó. Mỗi sáng, cô gái trẻ lúc ấy 25 tuổi đều đặn thức dậy chăm nom mẹ già, sau đó lo việc đồng áng. Những ngày nông nhàn, chị Hạnh đều đặn dắt theo con dao quắm, tiến về cánh rừng Cóc Cái cách nhà khoảng 3 km để chặt củi để mang về đun nấu, đồng thời bán lấy ít tiền chi tiêu cho gia đình. Suốt những ngày nông nhàn, mặc cho bận rộn tới đâu nhưng chị Hạnh luôn về nhà đúng giờ cơm nước để chăm sóc mẹ.

Sáng sớm 28/12/2009, chị Hạnh như thường lệ tỉnh giấc và vào bếp chuẩn bị cơm nước buổi sáng. Tất bật tay chân một lúc, chị Hạnh mới chào mẹ là bà Vi Thị Thoa (SN 1947) để vào rừng chặt củi. Thế nhưng, bà Thoa chẳng thể ngờ đó là lần cuối bà có thể nghe thấy tiếng nói cười của người con gái chăm ngoan, hiếu thảo.

Quá 12h trưa, bà Thoa vẫn chờ con gái về nhà trước mâm cơm đã nguội lạnh vì chị Hạnh vẫn chưa trở về nhà. Càng chờ đợi, bà Thoa càng cảm thấy lo lắng, dường như có điều chẳng lành đã xảy đến với con gái bởi lẽ, cánh rừng Cóc Cái dù nhiều sản vật nhưng cũng nổi tiếng là có nhiều rắn độc. Ngộ nhỡ chị Hạnh bị rắn độc cắn, chẳng thể về được nhà hay đường rừng hiểm trở, lỡ trượt chân ngã thì sao? Linh cảm của một người mẹ đã thúc giục bà Thoa bỏ cả mâm cơm, chạy đi hô hoán người thân và làng xóm đi tìm cô con gái.

Nghe thấy tiếng hô hoán của bà Thoa, cả thôn Cái Cặn I như vỡ tổ vì đã lâu lắm rồi, trong thôn mới xảy ra việc có người gặp nguy trong cánh rừng đại ngàn. Lập tức, mọi người chia nhau đi tìm kiếm. Cánh phụ nữ, trẻ em thì tỏa ra xung quanh thôn, tìm kiếm lân cận các con đường vào rừng. Cánh đàn ông thì chuẩn bị đồ đạc, tiến vào sâu trong cánh rừng đại ngàn để tìm tung tích cô gái trẻ.

Vệt máu giữa rừng già

Tiến vào trong rừng Cóc Cái, dù giữa trưa, mặt trời lên cao nhưng toàn bộ cánh rừng vẫn im ắng lạ thường. Dưới sự hỗ trợ của những người đàn ông mạnh khỏe, có kinh nghiệm đi rừng trong làng, bà Thoa tiến về phía sâu trong khu rừng. Sau ít giờ tìm kiếm, nhóm người phát hiện con dao quắm của chị Hạnh bị vứt trên nền đất, gần đó là đôi dép và chiếc cặp tóc của con gái. Chân tay bà Thoa bủn rủn khi phát hiện thêm vệt máu vương vãi gần nơi tìm thấy đồ vật của chị Hạnh.

Kìm nén sự lo lắng, bà Thoa cùng nhóm người tiếp tục tỏa ra xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện thêm dấu vết nào của cô gái trẻ. Nhiều giờ tìm kiếm nhưng vẫn không công mà về, bà Thoa quyết định chạy trở về trung tâm xã để trình báo đến chính quyền và Công an xã Hộ Đáp để nhờ sự trợ giúp.

Cuộc tìm kiếm tiếp tục được diễn ra với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và lực lượng công an, tuy nhiên tìm kiếm gần 1 ngày mà chị Hạnh vẫn “bặt vô âm tín”, Công an huyện Lục Ngạn xác định nạn nhân đã mất tích và báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Bắc Giang. Lực lượng tìm kiếm tiếp tục được tăng cường thêm quân số.

Đến khoảng 8h30 sáng 30/12/2009, một trong các nhóm tìm kiếm đã phát hiện chị Hạnh đã tử vong. Thi thể cô gái trẻ bị vùi sâu trong đống đất đá và lá cây trong một khe suối trong cánh rừng Cóc Cái. Thời điểm được phát hiện, thi thể chị Hạnh có nhiều vết thương, quần áo xộc xệch cho thấy có khả năng bị xâm hại, ngoài ra, số trang sức bằng vàng, bạc của nạn nhân đã không cánh mà bay.

Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng có dấu hiệu của việc hiếp dâm và cướp tài sản không có nhân chứng, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lục Ngạn phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và Công an huyện Lục Ngạn vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Căn cứ vào những dấu vết, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã họp bàn và bước đầu xác định hung thủ có thể là một trong những người quen thuộc với nạn nhân, hiểu biết cặn kẽ về rừng Cóc Cái khi che giấu thi thể chị Hạnh trong khe suối cạn rất khó tìm. Ngoài ra, cơ quan công an cũng nhận định hung thủ rất “máu lạnh” khi thực hiện hành vi tội ác dứt khoát, nạn nhân không có dấu hiệu có thể phản kháng.

