8 người con yêu cầu cơ quan tố tụng xin lỗi cha mình vì đã bắt oan

Con nạn nhân khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra kỳ án 42 năm Theo hồ sơ, vụ án giết người, cướp tài sản đối với bà Phan Thị Khanh xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ, nay là Bình Thuận). Bà Khanh bị giết chiều tối 31-7-1980 và bị cướp 1,6 lượng vàng. Cơ quan điều tra bắt ông Võ Tê. Sau 5 tháng giam giữ ông, không chứng minh được ông là hung thủ, công an đã thả ông về nhưng không đình chỉ bị can. Con của nạn nhân là ông Đỗ Thanh An đã tự tìm kiếm thông tin người bị tình nghi rồi cung cấp cho cơ quan điều tra nhưng sau nhiều năm Công an tỉnh Bình Thuận vẫn không tìm được người này nên phải tạm đình chỉ điều tra. Đến ngày 16-11-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phục hồi điều tra vụ án. Kết quả điều tra xác định, Trương Đình Chi (tức Mười Chi, còn có họ tên khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, trú thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), là người thực hiện hành vi phạm tội giết người và cướp tài sản của bà Khanh. Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 về thời hiệu xử lý đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chi. Ngày 5-1-2022, sau khi đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê về tội giết người, cướp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có thông báo kết thúc vụ án nói trên. Anh An đã làm đơn đề nghị hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, khôi phục quyết định khởi tố vụ án và khởi tố, truy tố hung thủ trước pháp luật.