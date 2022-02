Đang đòi bồi thường oan thì bị khởi tố: 2 bị cáo im lặng tại tòa

Trưởng công an huyện bị chuyển công tác Trong quá trình điều tra, ông Khưu Trí Thức cho rằng việc bà Phạm Thị Mai tháo dỡ tài sản là có sự tiếp tay của ông Nguyễn Quốc Văn (thời điểm này là trưởng Công an huyện Vĩnh Châu, nay là thị xã Vĩnh Châu - PV) và nộp cho cơ quan điều tra đoạn ghi âm sự việc. Kết quả điều tra cho thấy ông Văn thiếu chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, ngăn chặn dẫn đến việc bà Mai và ông Tùng công nhiên chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng, gây mất trật tự trị an địa phương là có thiếu sót nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Từ đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã chuyển công tác đối với ông Văn là phù hợp. Đối với ông Nguyễn Hoàng Linh, Trưởng Công an xã Vĩnh Châu, tuy có phân công lực lượng đến ngăn cản và xem xét xử lý vụ việc đập phá xưởng, lấy tài sản nhưng thiếu cương quyết trong việc xử lý người vi phạm. Tuy nhiên, do ông Linh không có dấu hiệu bao che người phạm tội nên không xem xét trách nhiệm hình sự.