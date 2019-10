6 ngày ăn chơi kiệt quệ và kế hoạch tàn độc của 2 nghi phạm giết nam sinh chạy Grab

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Từ hai kẻ ăn chơi lêu lổng, sống buông thả muốn đổi gió, “xuống Hà Nội chơi” đã dẫn đến một bi kịch đau lòng. Chỉ vì túng tiền, Giáp và Trường đã gây ra cái chết thương tâm cho chàng sinh viên trẻ, hiếu thuận khiến dư luận phẫn nộ.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đến cổng bến xe Mỹ Đình săn mồi sau 6 ngày ăn chơi đến cạn kiệt tiền.

Liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội, ngày 3/10, trao đổi với PV, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội tiếp tục làm rõ nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai của hai nghi phạm Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, cùng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để củng cố hồ sơ vụ việc.

6 ngày ăn chơi kiệt quệ

Theo tài liệu điều tra, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường là thành phần ăn chơi, lêu lổng, không có công ăn việc làm tại địa phương. Trong đó, Đinh Văn Giáp đã có một tiền án liên quan đến tội danh Mua bán người vào năm 2013, mới mãn hạn tù thời gian gần đây.

Ngày 20/9, Giáp đến rủ Trường đi đổi gió, “xuống Hà Nội chơi”. Nghe bạn rủ, Đinh Văn Trường đồng ý ngay lập tức. Hai đối tượng đã bắt xe khách di chuyển từ Yên Bái đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Tại đây, Giáp đem bán chiếc điện thoại Iphone 5 để lấy tiền ăn tiêu. Khi mới bán được điện thoại, hai nghi phạm ở tại một nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình. Ít ngày sau, khi tiền trong túi sắp cạn, Giáp rủ Trường sang ở phòng trọ của bạn tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Khi đến gần phòng trọ của bạn Giáp, hai đối tượng ở lại đây khoảng 2 ngày rồi quay trở lại khu vực bến xe Mỹ Đình, vào một quán internet để chơi điện tử cho tới khi hết tiền. Lúc này, Giáp bàn với Trường nếu muốn quay về Yên Bái thì phải đi cướp tài sản, những người hành nghề xe ôm là “con mồi” bị lựa chọn.

Đồng ý với phương án của bạn, Trường nhớ tới trên đường đi đến phường Thụy Phương có một bãi đất trống, không người qua lại nên đã bàn với Giáp dụ con mồi đến đây để ra tay. Nếu con mồi chống cự, chúng sẽ dùng con dao găm (loại dao bấm) có sẵn trong túi của Giáp để “xử luôn”.

Buổi tối định mệnh

Giáp và Trường trong buổi thực nghiệm hiện trường tại khu đất trống chiều 1/10.

Tối 26/9, sau khi thống nhất kế hoạch cướp tài sản nhằm vào những người hành nghề xe ôm, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường lang thang ra khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để tìm mồi. Thấy anh Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa) hành nghề xe ôm công nghệ GrabBike, Giáp không đặt xe qua ứng dụng mà trực tiếp mặc cả với anh Sang, thỏa thuận chở mình và Trường đến nhà bạn ở phường Thụy Phương với giá 60 nghìn đồng.

Ban đầu, nam tài xế từ chối vì đã nhận một đơn hàng khác và phải giao đến phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Khi anh Sang quay trở lại, thấy Giáp và Trường vẫn đang ở cổng bến xe Mỹ Đình nên đã nhận chở đi.

Sau một hồi chỉ đường lòng vòng khiến nạn nhân không phân biệt được phương hướng, chiếc xe do anh Sang điều khiển đã đến khu vực bãi đất trống giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 và phường Thụy Phương. Tại đây, chiếc xe Yamaha Exciter bị chết máy, anh Sang cúi xuống kiểm tra thì bị Giáp dùng dao đâm thẳng vào gáy.

Bị tấn công, nạn nhân bỏ chạy thì bị Giáp truy sát đằng sau khiến chiếc Iphone 7 Plus rơi ra ngoài. Chạy được một đoạn ngắn, Giáp đuổi kịp và đâm thêm nhiều nhát vào người Sang khiến nạn nhân gục xuống. Thấy nạn nhân gục, Giáp đâm thêm nhiều nhát vào lưng với ý định giết chết nạn nhân để bịt đầu mối.

Gây án xong, Giáp và Trường lên xe của nạn nhân, vứt lại chiếc Iphone 7 Plus tại hiện trường vì có mật khẩu rồi bỏ trốn về Yên Bái.

Trong 2 ngày từ tối 26 đến tối 28/9, hai nghi phạm vẫn sử dụng chiếc xe của nạn nhân để đi ăn, đi chơi cùng bạn bè. Khi có người hỏi về chiếc xe, Giáp khoe rằng do bản thân mình “mới mua”.

Đến khi biết tin mình đang bị cơ quan công an truy tìm, hai đối tượng đã ngay lập tức bỏ trốn khỏi địa phương.

48 giờ truy bắt kẻ giết người

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường thời điểm mới bị bắt giữ.

Thượng tá Lê Đức Hùng cho hay Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Yên Bái tung hàng trăm trinh sát hình sự để xác minh, truy tìm Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường trên địa bàn Hà Nội và Yên Bái.

Ngày 29/9, nhận được tin báo Giáp và Trường xuất hiện ở địa phương, một mũi trinh sát ngay lập tức được cử lên Yên Bái, phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái xác minh, truy bắt 2 đối tượng.

Quá trình xác minh nhân thân 2 đối tượng, cơ quan công an xác định bố của Đinh Văn Giáp đang làm việc tại Trung Quốc, nhiều khả năng Giáp sẽ tìm cách vượt biên để tìm bố. Nhiều mũi trinh sát được chia ra chốt chặn ở các con đường đi thông biên giới, đón lõng trong khi các mũi khác tiếp tục rà soát nơi ở của hai kẻ thủ ác.

Đến 18h tối 30/9, các trinh sát đã bắt giữ được Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.