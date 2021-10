Phát hiện 9 nam, nữ thanh niên thác loạn trong quán karaoke Phantom lúc rạng sáng

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 06:53 AM (GMT+7)

Qua kiểm tra quán karaoke, cơ quan chức năng đã phát hiện 9 nam, nữ thanh niên đang tổ chức bữa tiệc thác loạn.

Lực lượng chức năng kiểm tra 1 phòng hát tại quán karaoke Phantom.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (SN 1997, ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Trần Văn Thăng (SN 1997, ở Phú Mại, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h ngày 16/10, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra hành chính quán karaoke Phantom ở thôn Đông, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng.

Trần Tuấn Anh (bên trái) và Trần Văn Thăng.

Thời điểm kiểm tra, quán karaoke Phantom mở cửa đón khách, không chấp hành quy định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 2 phòng có 9 người hát gồm 6 nam, 3 nữ nhân viên có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh ma túy, có 7/9 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm chất tinh thể màu trắng trên mặt đĩa sữ và trong 1 túi nilon cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma tuý.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc theo quy định.

