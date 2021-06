Sợ bị đánh, nam thanh niên rơi từ lầu 4 tử vong trong lúc chạy trốn

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 18:53 PM (GMT+7)

Sợ bị đối thủ đánh, nam thanh niên trèo qua cửa sổ căn hộ ở tầng 4 chạy trốn thì trượt chân rơi xuống đất tử vong.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân T.VT

Chiều 15/6, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến 2 nhóm thanh thiếu niên gây gổ đánh nhau khiến một nam thanh niên rơi lầu 4 tử vong trong khi trốn chạy.

Điều tra ban đầu, H.N.T (SN 2005, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng), T.N.A.V (SN 2003, trú phường Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và N.H.L.N (SN 2005, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thuê căn hộ tại quận Sơn Trà ở chung.

Thấy N.H.L.N thường xuyên dẫn các bạn nam về ngủ chung phòng nên quyết định tách ra ở riêng. Khoảng 13h30 ngày 11/6, H.N.T và T.N.A.V đến phòng 401 của căn hộ để dọn đồ thì xảy ra mâu thuẫn với N.H.L.N dẫn đến đánh nhau.

Nửa tiếng sau, H.N.T và T.N.A.V tiếp tục quay lại phòng để dọn đồ thì bị nhóm bạn nam của N.H.L.N thách thức, đe dọa.

T.N.A.V liền gọi 5 nam thanh niên khác đến giúp mình dọn đồ. Khi thấy nhóm bạn đã đến, T.N.A.V liền tát thẳng vào mặt N.H.L.N và dùng dao kề cổ, đe dọa bạn mình. Thấy bạn bị đánh, 2 nhóm thanh niên liền lao vào ẩu đả.

Đến 21h cùng ngày, T.N.A.V rủ thêm gần 10 người nữa quay lại căn hộ để trả thù nhóm N.H.L.N nhưng chỉ thấy 6 người bạn của N.H.L.N ở trong phòng

T.N.A.V yêu cầu tất cả ở yên tại chỗ chờ N.H.L.N về “tính sổ”. Khoảng 30 phút sau, 3 thanh niên thuộc nhóm T.N.A.V cầm theo gậy nhôm, bình chữa cháy, điếu cày,…xông lên phòng để đánh nhóm bạn của N.H.L.N.

Sợ bị đánh, T.V.T cùng N.Q.Đ trèo qua cửa sổ ra ngoài, đi trên tấm lam phía sau tầng 4 để thoát thân thì T.V.T trượt chân rơi từ tầng 4 xuống vườn rau. Còn N.Q.Đ sau khi xuống dưới không thấy bạn mình nên chạy vào một khách sạn để trốn. Đến sáng ngày 12/6, người dân phát hiện T.V.T đã tử vong trong vườn rau.

Theo cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Ccăn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân T.V.T tử vong do tự ngã từ tầng 4 xuống đất, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực vào cơ thể. Do đó, vụ việc trên chỉ có dấu hiệu của hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

